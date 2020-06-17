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Распространение нового коронавируса
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В Приморье выявили свыше 100 новых случаев коронавируса
Свыше 100 случаев заболевания коронавирусом за сутки подтвердили в Приморье, один человек умер, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:21
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье выявили свыше 100 новых случаев коронавируса

04:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Свыше 100 случаев заболевания коронавирусом за сутки подтвердили в Приморье, один человек умер, сообщает правительство региона.
"У 104 жителей Приморья подтвердился диагноз "коронавирус". Общее количество заболевших с начала эпидемии - 3169. Также 74 пациента успешно прошли лечение от COVID-19 и были выписаны. Всего выздоровевших - 1848. Зафиксирован еще один летальный исход. Таким образом, жертвами инфекции в регионе стали 29 человек", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней - около 90 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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