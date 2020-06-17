В Приморье выявили свыше 100 новых случаев коронавируса

"У 104 жителей Приморья подтвердился диагноз "коронавирус". Общее количество заболевших с начала эпидемии - 3169. Также 74 пациента успешно прошли лечение от COVID-19 и были выписаны. Всего выздоровевших - 1848. Зафиксирован еще один летальный исход. Таким образом, жертвами инфекции в регионе стали 29 человек", - говорится в сообщении.