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В Мексике число жертв коронавируса превысило 18 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 730 и составляет 18 310, выявлены 4599 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:12
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коронавирус covid-19, мехико (штат), мехико (город), мексика, в мире

В Мексике число жертв коронавируса превысило 18 тысяч человек

04:12 17.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 730 и составляет 18 310, выявлены 4599 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Подтверждены на сегодняшний день 18 310 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый случай заражения  коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 154 863, из них в настоящий момент болеют 21 159 человек (+767 за сутки).
Наибольшее число болеющих в настоящий момент находятся в городе Мехико - 3895, в штате Мехико - 2481 "активный случай". Власти страны изучают 56 843 подозрительных случая заболеваний и 1779 смертей.
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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