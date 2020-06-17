В Мексике число жертв коронавируса превысило 18 тысяч человек

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

© Guillermo Arias Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 730 и составляет 18 310, выявлены 4599 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Подтверждены на сегодняшний день 18 310 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 154 863, из них в настоящий момент болеют 21 159 человек (+767 за сутки).

Наибольшее число болеющих в настоящий момент находятся в городе Мехико - 3895, в штате Мехико - 2481 "активный случай". Власти страны изучают 56 843 подозрительных случая заболеваний и 1779 смертей.

С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.