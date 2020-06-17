В Пекине выявили почти 40 новых случаев COVID-19

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. После новой вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем оптовом рынке После новой вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем оптовом рынке Пекина за минувшие сутки в городе выявили 37 новых случаев заражения COVID-19, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения китайской столицы.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Все новые случаи заражения были связаны с рынком. В Пекине до 11 июня на протяжении почти двух месяцев не было выявлено ни одного локального случая COVID-19.

Сообщается, что 16 июня в городе был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заражения COVID-19 и выявлены шесть бессимптомных носителей инфекции.

В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.

Новые случаи заражения выявлены в шести районах города.

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.