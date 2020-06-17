Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве

"В эфире федерального канала сообщалось о том, что 16 июня 2020 года трое мужчин, действуя по предварительному сговору, находясь вблизи подъезда жилого дома в городе Москве применяя силу, поместили ребенка 2014 года рождения в автомобиль и скрылись... Александр Бастрыкин дал поручение руководителям региональных подразделений тщательно разобраться во всех обстоятельствах, проверить все озвученные в СМИ доводы и доложить о ходе расследования уголовных дел и о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.