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Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного после похищения мальчика в Москве, а... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:49
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
липецкая область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, липецкая область, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве

03:49 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного после похищения мальчика в Москве, а также проверить все озвученные в СМИ доводы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что трое мужчин похитили маленького мальчика в Москве, его удалось найти в Липецкой области. В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили у подъезда дома ее ребенка. СК завел уголовное дело.
"В эфире федерального канала сообщалось о том, что 16 июня 2020 года трое мужчин, действуя по предварительному сговору, находясь вблизи подъезда жилого дома в городе Москве применяя силу, поместили ребенка 2014 года рождения в автомобиль и скрылись... Александр Бастрыкин дал поручение руководителям региональных подразделений тщательно разобраться во всех обстоятельствах, проверить все озвученные в СМИ доводы и доложить о ходе расследования уголовных дел и о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мама мальчика сразу же обратилась в правоохранительные органы. Органы ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе проведения следственных действий установлено, что лица, похитившие ребенка, осуществляли движение по трассе М4 Дон и были остановлены в Липецкой области. В автомобиле находился ребенок с отцом, а также двумя мужчинами. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - уточняется в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Вчера, 23:28
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в Ингушетии
7320187
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваЛипецкая областьПроисшествия
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