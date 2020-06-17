Бастрыкин поручил доложить о расследовании похищения мальчика в Москве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного после похищения мальчика в Москве, а также проверить все озвученные в СМИ доводы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что трое мужчин похитили маленького мальчика в Москве, его удалось найти в Липецкой области. В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили у подъезда дома ее ребенка. СК завел уголовное дело.
"В эфире федерального канала сообщалось о том, что 16 июня 2020 года трое мужчин, действуя по предварительному сговору, находясь вблизи подъезда жилого дома в городе Москве применяя силу, поместили ребенка 2014 года рождения в автомобиль и скрылись... Александр Бастрыкин дал поручение руководителям региональных подразделений тщательно разобраться во всех обстоятельствах, проверить все озвученные в СМИ доводы и доложить о ходе расследования уголовных дел и о проведении доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мама мальчика сразу же обратилась в правоохранительные органы. Органы ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе проведения следственных действий установлено, что лица, похитившие ребенка, осуществляли движение по трассе М4 Дон и были остановлены в Липецкой области. В автомобиле находился ребенок с отцом, а также двумя мужчинами. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - уточняется в сообщении.