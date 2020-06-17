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Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:36
рабочая партия курдистана
ирак
турция
в мире
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353
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рабочая партия курдистана, ирак, турция, в мире

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

03:36 17.06.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин, передает агентство Анадолу.
Министерство сообщило, что турецкие войска уже вошли в район Хафтанин для проведения операции по "нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ".
Турецкий военный конвой в Сирии
9 марта, 17:12
Турецкие военные заявили о нейтрализации 13 курдов в Сирии
В операции задействованы авиация, вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА.
В понедельник министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции РПК. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.
Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
Турецкая военная операция Pençe-3 на севере Ирака. 24 августа 2019
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