Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин, передает агентство Анадолу.
Министерство сообщило, что турецкие войска уже вошли в район Хафтанин для проведения операции по "нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ".
В операции задействованы авиация, вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА.
В понедельник министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции РПК. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.
Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
15 июня, 17:37ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке