В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 45 тысяч человек

За последние сутки были зафиксированы 34 918 новых случаев, скончались 1 282 пациента. Смертность составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось сообщалось о 20 647 новых случаях инфицирования и 627 летальных исходах.

По последним данным, в стране выявлены 923 189 зараженных, скончались 45 241 человек. С начала вспышки COVID-19 в Бразилии излечились 441 729 человек.