В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 45 тысяч человек

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 900 тысяч, скончались свыше 45 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки были зафиксированы 34 918 новых случаев, скончались 1 282 пациента. Смертность составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось сообщалось о 20 647 новых случаях инфицирования и 627 летальных исходах.
По последним данным, в стране выявлены 923 189 зараженных, скончались 45 241 человек. С начала вспышки COVID-19 в Бразилии излечились 441 729 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.