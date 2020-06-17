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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 900 тысяч, скончались свыше 45 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 45 тысяч человек

03:27 17.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 900 тысяч, скончались свыше 45 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки были зафиксированы 34 918 новых случаев, скончались 1 282 пациента. Смертность составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось сообщалось о 20 647 новых случаях инфицирования и 627 летальных исходах.
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По последним данным, в стране выявлены 923 189 зараженных, скончались 45 241 человек. С начала вспышки COVID-19 в Бразилии излечились 441 729 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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