"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей

С учетом прогнозируемой инфляции объем требуемых инвестиций составит 91 миллиард рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом в 2016 году группазаплатила за "Морской старт" 150-160 миллионов долларов США, или около десяти-одиннадцати миллиардов рублей по текущему курсу.