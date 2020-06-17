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"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" составят 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, что превышает стоимость его покупки... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:33
хочу стать космонавтом
sea launch ag
союз
морской старт (космодром)
s7 airlines
spacex
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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https://ria.ru/20200330/1569357510.html
Тема меняется, но "небратья" не сдаются, чешут репу и осуждают Роскосмос) Вас после переворота превратили в лабораторию для экспериментов над животными, а вы за Россию переживаете. Я говорю об экспериментах военных биологов на украинских гражданах, о которых сейчас пытаются шуметь на украине. Но Россия вам конечно же важней :(
49
Осталось оценить переоборудование морского старта во что-то другое, например в буровую платформу, с помощью которой можно выкачивать ценности со дна океана. Ценностью может быть не только нефть и газ, но и руды редких и драгоценных металлов. Также эту платформу можно использовать для доступа к обитаемым подводным поселениям. Или в качестве штормоустойчивого вертолетоносца - в военных целях.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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sea launch ag, союз, морской старт (космодром), s7 airlines, spacex, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей

03:09 17.06.2020 (обновлено: 09:33 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" составят 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, что превышает стоимость его покупки группой S7 в 2016 году почти в восемь раз, подсчитали в "Росатоме".
С учетом прогнозируемой инфляции объем требуемых инвестиций составит 91 миллиард рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом в 2016 году группа S7 заплатила за "Морской старт" 150-160 миллионов долларов США, или около десяти-одиннадцати миллиардов рублей по текущему курсу.
В материалах не уточняется, на какие цели требуются инвестиции. Однако известно, что у проекта "Морской старт" нет ни ракеты, ни оснащенной для функционирования береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет и космических аппаратов. Кроме того, с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли всю иностранную технику: информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".
Ранее СМИ писали, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7.
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Как сообщали РИА Новости, в "Росатоме" считают нецелесообразным покупку "Морского старта" из-за отсутствия такой потребности, высокой конкуренции на рынке пусковых услуг, созданной компанией SpaceX Илона Маска, и ряда других причин. В то же время в пресс-службе корпорации агентству сообщили, что изучаются потенциальные риски проекта и прорабатываются меры по их недопущению.
"Морской старт" создали в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016-м S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"), предусматривающий покупку имущественного комплекса проекта.
В марте 2020 года комплекс с одобрения Госдепа США перебазировали в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что "Морской старт" заморожен до лучших времен.
Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы проекта — оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируются с 2024 года.
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Хочу стать космонавтомSea Launch AGСоюзМорской старт (космодром)S7 AirlinesSpaceXГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Популярные комментарии
Тема меняется, но "небратья" не сдаются, чешут репу и осуждают Роскосмос) Вас после переворота превратили в лабораторию для экспериментов над животными, а вы за Россию переживаете. Я говорю об экспериментах военных биологов на украинских гражданах, о которых сейчас пытаются шуметь на украине. Но Россия вам конечно же важней :(
17 июня, 07:14
ИЯИбрагим Яблоков
34500010
Осталось оценить переоборудование морского старта во что-то другое, например в буровую платформу, с помощью которой можно выкачивать ценности со дна океана. Ценностью может быть не только нефть и газ, но и руды редких и драгоценных металлов. Также эту платформу можно использовать для доступа к обитаемым подводным поселениям. Или в качестве штормоустойчивого вертолетоносца - в военных целях.
17 июня, 07:48
АААлёна Александрова
2480001
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