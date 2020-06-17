Далай-лама поделится мыслями о COVID-19

"Семнадцатого июня 2020 года состоится прямая трансляция диалога его святейшества Далай-ламы с писателем Пико Айером. Его святейшество, вероятно, коснется разных тем, начиная с тренировки ума и заканчивая воспитанием сердца, и расскажет об уроках, которые мы можем извлечь из ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса. Духовный лидер даст наставления о том, какими должны быть наши приоритеты в ближайшие месяцы и годы", - сказано в сообщении.