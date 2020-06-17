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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573036029.html
Далай-лама поделится мыслями о COVID-19
Далай-лама XIV в среду во время встречи с писателем Пико Айером расскажет об уроках, которые нужно выучить в связи с эпидемией коронавируса, и даст наставления... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:04
религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм

Далай-лама поделится мыслями о COVID-19

03:04 17.06.2020
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Далай-лама XIV в среду во время встречи с писателем Пико Айером расскажет об уроках, которые нужно выучить в связи с эпидемией коронавируса, и даст наставления на ближайшие месяцы, говорится в сообщении на сайте Далай-ламы.,
"Семнадцатого июня 2020 года состоится прямая трансляция диалога его святейшества Далай-ламы с писателем Пико Айером. Его святейшество, вероятно, коснется разных тем, начиная с тренировки ума и заканчивая воспитанием сердца, и расскажет об уроках, которые мы можем извлечь из ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса. Духовный лидер даст наставления о том, какими должны быть наши приоритеты в ближайшие месяцы и годы", - сказано в сообщении.
Трансляция встречи на официальном сайте Далай-ламы начнется в период с 6.30 до 7.30 по московскому времени и будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык, уточняется в сообщении.
"При просмотре трансляции убедительно просим зрителей соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную в странах их проживания", - предупреждают авторы сообщения.
Далай-лама
30 марта, 11:16Религия и мировоззрение
Далай-лама обратился к миру в связи с пандемией коронавируса
20311010
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Буддизм
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