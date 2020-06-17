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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки. Его статья опубликована в издании The National... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:07
россия
вторая мировая война (1939-1945)
калеб ларсон
ссср
сша
в мире
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Отличная штука эта портянка, просто в кирзовом сапоге носок и суток не проживет.
129
Кирза и носок не совместимы. Желающие могут провести эксперимент :)
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26
россия
ссср
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, вторая мировая война (1939-1945), калеб ларсон, ссср, сша, в мире

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

03:18 17.06.2020 (обновлено: 13:07 17.06.2020)
15406
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкКомната выдачи военной формы на призывном пункте
Комната выдачи военной формы на призывном пункте
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки. Его статья опубликована в издании The National Interest.
По словам автора, в американской армии носки появились к концу Второй мировой войны, в то время как в советской применяли "нечто совершенно иное". Он называет портянки "отрезками вонючих тряпок", подчеркивая, что намотать их на ногу было "не так просто, как надеть носки". Для получения подобного навыка, по его словам, нужна была практика.
Эксперта также удивило что портянки существовали в двух вариантах: хлопковые для теплого времени года, фланелевые — для зимы. При этом Ларсон считает, что портянки не влияли на то, как эффективно сражались бойцы.

"Если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять?" — задается вопросом Ларсон.

Публицист заключил, что в 2013 году в России завершился переход с портянок на носки.
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Склад военного обмундирования на призывном пункте
18 января 2013, 12:09
Вслед за портянками российская армия откажется от шапок-ушанокТрадиционные для российской армии шапки-ушанки скоро будут заменены современными шапками нового образца, рассказал старший вице-президент петербургской компании "БТК групп", разработчика новой военной формы.
132765812487
Обсудить 26
РоссияВторая мировая война (1939-1945)Калеб ЛарсонСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Отличная штука эта портянка, просто в кирзовом сапоге носок и суток не проживет.
17 июня, 03:52
Волк Тамбовский
12501201
Кирза и носок не совместимы. Желающие могут провести эксперимент :)
17 июня, 04:30
АМАлександр Марков
11501211
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