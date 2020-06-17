Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки. Его статья опубликована в издании The National Interest.
По словам автора, в американской армии носки появились к концу Второй мировой войны, в то время как в советской применяли "нечто совершенно иное". Он называет портянки "отрезками вонючих тряпок", подчеркивая, что намотать их на ногу было "не так просто, как надеть носки". Для получения подобного навыка, по его словам, нужна была практика.
Эксперта также удивило что портянки существовали в двух вариантах: хлопковые для теплого времени года, фланелевые — для зимы. При этом Ларсон считает, что портянки не влияли на то, как эффективно сражались бойцы.
"Если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять?" — задается вопросом Ларсон.
Публицист заключил, что в 2013 году в России завершился переход с портянок на носки.