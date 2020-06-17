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Мосгорсуд рассмотрит жалобу администратора "Омбудсмена полиции" Худякова
Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу защиты на арест администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого обвиняют в распространении порнографии,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:23
игорь худяков ("омбудсмен полиции")
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вологда
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь худяков ("омбудсмен полиции"), владимир воронцов (омбудсмен полиции), гумвд, москва, вологда, происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

02:23 17.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу защиты на арест администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого обвиняют в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
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"Рассмотрение жалобы назначено на 17 июня в 15.05", - сказал собеседник агентства.
Ранее Тверской суд отправил Худякова под стражу до 22 июля.
Худякова обвивают в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц). Как сообщал адвокат, дело касается публикации в паблике интимных фотографий пользовательницы соцсети "ВКонтакте" в 2018 году. Дело расследует следственный главк московского ГУМВД.
Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в доме Худякова в Вологде проходили обыски.
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1 июня, 15:01
Адвокат: дело основателя паблика "Омбудсмен полиции" могут передать в СК
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Ранее стало известно, что на Воронцова завели еще одно уголовное дело - о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших ее интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
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Игорь Худяков ("Омбудсмен полиции")Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)ГУМВДМоскваВологдаПроисшествия
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