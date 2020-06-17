Мосгорсуд рассмотрит жалобу администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Ранее стало известно, что на Воронцова завели еще одно уголовное дело - о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших ее интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.