Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
"Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например при отсутствии операций по этому счету в течение года или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", — объяснила она.
После расторжения договора банк направит клиенту уведомление о необходимости получить остаток денег.
"Если в течение 60 дней с момента направления такого уведомления клиент остаток денежных средств не заберет или не даст указание перечислить их на иной счет, денежные средства переводятся банком на специальный счет в Банке России", — добавила эксперт.
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