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Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:48
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200615/1572944878.html
Такими новостями банковской системе кирдык будет... Народ и так забирает вклады массово, боятся, и вы еще тут подкинули на вентилятор... новость пустая напроч, а шуму навели
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:221:3072:1949_1400x0_80_0_0_c51d398677c72fcda148d69a67bb45b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе

02:18 17.06.2020 (обновлено: 12:48 17.06.2020)
14769
© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.

"Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например при отсутствии операций по этому счету в течение года или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", — объяснила она.

После расторжения договора банк направит клиенту уведомление о необходимости получить остаток денег.
"Если в течение 60 дней с момента направления такого уведомления клиент остаток денежных средств не заберет или не даст указание перечислить их на иной счет, денежные средства переводятся банком на специальный счет в Банке России", — добавила эксперт.
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Обсудить 2
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Такими новостями банковской системе кирдык будет... Народ и так забирает вклады массово, боятся, и вы еще тут подкинули на вентилятор... новость пустая напроч, а шуму навели
17 июня, 06:53
TTTim Tim
1600002
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