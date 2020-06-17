Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе

"Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например при отсутствии операций по этому счету в течение года или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", — объяснила она.