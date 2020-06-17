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Группа членов конгресса поддержала привлечение КНР к переговорам по СНВ-3
Группа из примерно 40 членов конгресса опубликовала во вторник письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором поддерживает инициативу американской... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:00
маршалл биллингсли
договор снв-3
дональд трамп
конгресс сша
китай
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, конгресс сша, китай, сша, в мире

Группа членов конгресса поддержала привлечение КНР к переговорам по СНВ-3

02:00 17.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа из примерно 40 членов конгресса опубликовала во вторник письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором поддерживает инициативу американской администрации привлечь КНР к двусторонним переговорам с Россией по стратегической стабильности.
"Ваше распоряжение привести Китай за стол переговоров тем более своевременно на фоне пандемии коронавируса - кризиса, за который США и союзники должны привлечь Китай к ответственности", - пишут конгрессмены, не уточняя, какую связь они усматривают между коронавирусом и договором СНВ-3 о стратегических наступательных вооружениях, который США намереваются продлить при участии Китая. Также Трамп не мог распорядиться, чтобы Китай явился на переговоры. КНР от участия уже отказалась.
Несмотря на поддержку переговоров, конгрессмены выступили с нападками на КНР, заявив о ее "пагубных ядерных амбициях", которые, по их словам, следует сдерживать.
Конгрессмены цитируют публикации в китайской прессе о том, что КНР могла бы повысить ядерный арсенал до 1 тысячи боеголовок, то есть примерно в три раза.
"Подобная риторика подчеркивает необходимость ограничить арсенал Китая самое большое на существующем уровне путем эффективного контроля над вооружениями", - пишут депутаты.
Спецпосланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter назвал письмо "мощным" и заявил, что администрации важна поддержка в конгрессе.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
13 июня, 20:51
Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3
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Маршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Дональд ТрампКонгресс СШАКитайСШАВ мире
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