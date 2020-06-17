Группа членов конгресса поддержала привлечение КНР к переговорам по СНВ-3

"Ваше распоряжение привести Китай за стол переговоров тем более своевременно на фоне пандемии коронавируса - кризиса, за который США и союзники должны привлечь Китай к ответственности", - пишут конгрессмены, не уточняя, какую связь они усматривают между коронавирусом и договором СНВ-3 о стратегических наступательных вооружениях, который США намереваются продлить при участии Китая. Также Трамп не мог распорядиться, чтобы Китай явился на переговоры. КНР от участия уже отказалась.