Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве

Вода не только вымывает из организма полученные от курения ядовитые вещества, но и в буквальном смысле не дает курильщикам предаваться пагубной привычке.

"Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить", — считает Андрей Демин.

Кроме того, вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после того, как человек бросил курить.

"Многие жалуются на головные боли, особенно в первые недели после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями", — сказал радио Sputnik врач.

Вода поможет и тем, кто боится набрать вес, отказавшись от курения.