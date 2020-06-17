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Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:50
курение
андрей демин
здоровье - общество
первый мгму имени сеченова
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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курение, андрей демин, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова, общество

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

02:02 17.06.2020 (обновлено: 12:50 17.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
Вода не только вымывает из организма полученные от курения ядовитые вещества, но и в буквальном смысле не дает курильщикам предаваться пагубной привычке.

"Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить", — считает Андрей Демин.

Кроме того, вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после того, как человек бросил курить.
"Многие жалуются на головные боли, особенно в первые недели после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями", — сказал радио Sputnik врач.
Вода поможет и тем, кто боится набрать вес, отказавшись от курения.
"Здесь также очень полезна вода, потому что ее потребление ускоряет обмен веществ в организме. В этом случае необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду. Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного", — рассказал радио Sputnik Андрей Демин.
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