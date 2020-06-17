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Распространение нового коронавируса
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Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
оксфордский университет
великобритания
оксфорд
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, оксфордский университет, великобритания, оксфорд, общество

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

01:49 17.06.2020 (обновлено: 09:04 17.06.2020)
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Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей. — Прим. ред.). Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — приводит организация заявление гендиректора.

Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью".
В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования, и выразили надежду на скорейшее получение полного анализа данных.
В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗОксфордский университетВеликобританияОксфордОбщество
Популярные комментарии
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17 июня, 01:57
ИИгорь
961010016
Британские ученые установили, что они британские ученые. Наслышан, наслышан.
17 июня, 03:21
прпавел рябышев
60350007
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