Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.