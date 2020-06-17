В Москве ограничат движение 17 и 18 июня из-за подготовки к параду Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники. Архивное фото

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение в Движение в Москве ограничат 17 и 18 июня в связи с подготовкой к параду Победы

В среду и четверг, 17 и 18 июня, военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17.30 до 20.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, улица Садовая – Кудринская, улица Большая Садовая, улица Садовая-Триумфальная, улица Садовая-Каретная, улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

Кроме того, в период с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка.

В среду и четверг с 17.30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций парада Победы перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от дома 3с1 до улицы Тверская, Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Охотный ряд, Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Гончарная набережная от Гончарного проезда, Котельническая набережная, Устьинская набережная, Подгорская набережная, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская набережная, Раушская набережная, Болотная набережная, Фалеевский переулок, Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Садовническая улица от улица Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улица Солянка, Кадашевская набережная.

С 22.00 до окончания мероприятия 17 и 18 июня закроют для проезда: Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская, Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская.

С 22.30 17 и 18 июня для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинский бульвар, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

С 00.01 17 июня до 13.00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.