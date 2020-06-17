Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573035156.html
В Москве ограничат движение 17 и 18 июня из-за подготовки к параду Победы
Движение в Москве ограничат 17 и 18 июня в связи с подготовкой к параду Победы. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:42
парад победы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572936826_0:0:3477:1957_1400x0_80_0_0_65c8f908f59068d74c3f78604a2147fa.jpg
https://ria.ru/20200617/1573034939.html
https://ria.ru/20200616/1573029493.html
https://ria.ru/20200616/1573000032.html
https://ria.ru/20200616/1573013057.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572936826_0:0:3477:1957_1400x0_80_0_0_65c8f908f59068d74c3f78604a2147fa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572936826_748:0:3477:2047_1400x0_80_0_0_9bc66f74c1b159cca133f06d0327fe18.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572936826_1378:0:3425:2047_1400x0_80_0_0_20720ca4bd4df6fcd3fd3ba1c769f9aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, москва, общество

В Москве ограничат движение 17 и 18 июня из-за подготовки к параду Победы

01:42 17.06.2020
618
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоенная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Движение в Москве ограничат 17 и 18 июня в связи с подготовкой к параду Победы.
В среду и четверг, 17 и 18 июня, военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17.30 до 20.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, улица Садовая – Кудринская, улица Большая Садовая, улица Садовая-Триумфальная, улица Садовая-Каретная, улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
01:3075 лет Великой Победы
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Кроме того, в период с 00.01 17 июня до 13.00 20 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка.
В среду и четверг с 17.30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций парада Победы перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от дома 3с1 до улицы Тверская, Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Охотный ряд, Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Гончарная набережная от Гончарного проезда, Котельническая набережная, Устьинская набережная, Подгорская набережная, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская набережная, Раушская набережная, Болотная набережная, Фалеевский переулок, Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Садовническая улица от улица Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улица Солянка, Кадашевская набережная.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 21:01Распространение нового коронавируса
Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
С 22.00 до окончания мероприятия 17 и 18 июня закроют для проезда: Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская, Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская.
С 22.30 17 и 18 июня для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинский бульвар, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
Вчера, 13:4775 лет Великой Победы
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
С 00.01 17 июня до 13.00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.
С 22.30 17 и 18 июня и с 10:.00 20 июня для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице Баррикадная, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мнёвники, проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения, улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
Вчера, 16:24Россия-Китай: Главное
Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве
400011
Обсудить 0
Парад ПобедыМоскваОбщество
Рекомендуем
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
КНДР отказалась принимать посланников из Южной Кореи
Здание Капитолия США
Группа членов конгресса поддержала привлечение КНР к переговорам по СНВ-3
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Полиция проведет очередной допрос Ефремова
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Советник Трампа выступил за увеличение набора афроамериканцев в полицию
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой для физлиц
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Лента новостейМолния