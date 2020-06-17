Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573034939.html
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:41
75 лет великой победы
т-90м
армата
парад победы
бмп-2
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155317/33/1553173358_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8dbcd20d3b766cd5082cea91d7aab3fc.jpg
https://ria.ru/20200616/1573021939.html
https://ria.ru/20200616/1573016822.html
https://ria.ru/20200616/1573013057.html
https://ria.ru/20200616/1573028720.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155317/33/1553173358_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8dbcd20d3b766cd5082cea91d7aab3fc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155317/33/1553173358_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_d95eb167dc0be44b7a80e389f34cf1a9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155317/33/1553173358_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_5f774b09f73c8c2ab7fe95242a8eee69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
т-90м, армата, парад победы, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, владимир путин, москва, общество

На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы

01:30 17.06.2020 (обновлено: 10:41 17.06.2020)
1182
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПарадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
Еще одна ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция - 20 июня.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 18:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
В военном параде на Красной площади 24 июня примут участие более 13 тысяч военнослужащих, в параде также подтвердили участие представители 13 иностранных делегаций.
В состав механизированной колонны включены 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. Будут представлены 23 типа образцов новой и модернизированной боевых машин, по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
Вчера, 17:0875 лет Великой Победы
Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы
В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.
В параде на Красной площади будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.
Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысячи военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
Вчера, 16:24Россия-Китай: Главное
Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Исключены любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 20:44Распространение нового коронавируса
Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
900014
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыТ-90МАрматаПарад ПобедыБМП-2Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Армянские военные на параде Победы
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
В Москве ограничат движение 17 и 18 июня из-за подготовки к параду Победы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Полиция проведет очередной допрос Ефремова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
КНДР отказалась принимать посланников из Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Советник Трампа выступил за увеличение набора афроамериканцев в полицию
Вид с Манежной площади в сторону Красной площади в Москве
Журналистам ограничат доступ к месту проведения парада Победы
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Здание Капитолия США
Группа членов конгресса поддержала привлечение КНР к переговорам по СНВ-3
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
В Белом доме заявили об отсутствии второй волны коронавируса в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Лента новостейМолния