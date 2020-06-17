На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы

Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади. Архивное фото

Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве

Еще одна ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция - 20 июня.

В военном параде на Красной площади 24 июня примут участие более 13 тысяч военнослужащих, в параде также подтвердили участие представители 13 иностранных делегаций.

В состав механизированной колонны включены 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. Будут представлены 23 типа образцов новой и модернизированной боевых машин, по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М Т-80БВМ , боевые машины пехоты "Курганец-25" и " Армата " с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 , береговой ракетный комплекс "Бал".

В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.

В параде на Красной площади будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысячи военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Исключены любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.