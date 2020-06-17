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Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии
Италия требует проведения независимого и гласного расследования в связи с обнаружением в районе ливийского города Тархуна массовых захоронений, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:22
правительство национального согласия ливии (пнс)
халифа хафтар
триполи
ливия
италия
в мире
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РИА Новости
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правительство национального согласия ливии (пнс), халифа хафтар, триполи, ливия, италия, в мире

Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии

01:22 17.06.2020
2475
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии
РИМ, 17 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия требует проведения независимого и гласного расследования в связи с обнаружением в районе ливийского города Тархуна массовых захоронений, говорится в специальном заявлении правительства, которое распространил во вторник вечером итальянский МИД. 
"Правительство Италии ошеломлено недавним обнаружением многочисленных массовых захоронений в районе Тархуна", - подчеркивается в заявлении.
"Италия требует начать независимое и гласное расследование с тем, чтобы ответственные были выявлены и наказаны. Италия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, к полному уважению прав человека и международного гуманитарного права", - указывается в заявлении. 
Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Вчера, 14:10
Лавров призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры
В Ливии продолжается противостояние между ПНС во главе с Файезом Сарраджем, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.
В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияИталияВ мире
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