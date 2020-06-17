Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии

"Италия требует начать независимое и гласное расследование с тем, чтобы ответственные были выявлены и наказаны. Италия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Ливии, к полному уважению прав человека и международного гуманитарного права", - указывается в заявлении.