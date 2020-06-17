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Советник Трампа выступил за увеличение набора афроамериканцев в полицию
Для решения проблем во взаимоотношении афроамериканцев и полиции необходимо "выстроить доверие" и увеличить прием на работу в правоохранительные органы этой... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:21
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Советник Трампа выступил за увеличение набора афроамериканцев в полицию

01:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Для решения проблем во взаимоотношении афроамериканцев и полиции необходимо "выстроить доверие" и увеличить прием на работу в правоохранительные органы этой категории граждан, заявил советник президента США Джарон Смит.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Во вторник президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на улучшение работы полиции путем подготовки и специальных федеральных грантов. Также президент встретился с родственниками жертв полицейского насилия.
"Я думаю, что речь идет о создании доверия, и вы не сделаете этого, пока не соберете людей вместе, как мы сделали сегодня (на подписании указа – ред.)... Я думаю, что это большая проблема. Почему больше молодых черных ребят не идут в полицию? Потому что этого доверия нет. И мы можем восстановить это доверие. Нам нужны черные ребята в полиции. Нам нужны черные ребята, чтобы они защищали наши районы. Поэтому мы будем настаивать на этом, и поэтому набор и сохранение персонала – это ключевая часть этого процесса (реформирования полиции)", - сказал Смит, который сам представляет афроамериканское сообщество США.
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