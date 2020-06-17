Советник Трампа выступил за увеличение набора афроамериканцев в полицию

"Я думаю, что речь идет о создании доверия, и вы не сделаете этого, пока не соберете людей вместе, как мы сделали сегодня (на подписании указа – ред.)... Я думаю, что это большая проблема. Почему больше молодых черных ребят не идут в полицию? Потому что этого доверия нет. И мы можем восстановить это доверие. Нам нужны черные ребята в полиции. Нам нужны черные ребята, чтобы они защищали наши районы. Поэтому мы будем настаивать на этом, и поэтому набор и сохранение персонала – это ключевая часть этого процесса (реформирования полиции)", - сказал Смит, который сам представляет афроамериканское сообщество США.