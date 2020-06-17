Полиция проведет очередной допрос Ефремова

По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.