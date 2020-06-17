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Полиция проведет очередной допрос Ефремова
Следствие планирует в среду снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:19
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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александр добровинский
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происшествия
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353
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, сергей гармаш, происшествия

Полиция проведет очередной допрос Ефремова

01:19 17.06.2020
394
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следствие планирует в среду снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.
По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.
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Адвокат пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ней связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашний арест, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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