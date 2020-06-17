Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции

"Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей — в большинстве случаев детей, в некоторых — братьев или сестер", - сказала Макинани.