https://ria.ru/20200617/1573034817.html
Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции
Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:18
2020-06-17T01:18
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573026584.html
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире