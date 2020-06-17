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Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции
Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:18
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
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РИА Новости
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции

01:18 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, погибших от рук полиции, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.
"Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей — в большинстве случаев детей, в некоторых — братьев или сестер", - сказала Макинани.
"Было много слез и эмоций, президент был глубоко огорчен... он воспринял это как нечто очень личное", - сказала она.
По словам Макинани, президент США сказал ей, что он намерен помочь этим семьям.
В США в конце мая-начале июня прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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