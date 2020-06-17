В Белом доме заявили об отсутствии второй волны коронавируса в США

"Доктор Биркс (координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс - ред.) сказала мне вчера, что сейчас не та ситуация, что у нас вторая волна. На самом деле мы видим некоторые обнадеживающие вещи, например, 6% - это уровень положительных тестов, ниже 6%. Как сказал мне один из наших экспертов, мы хотим быть ниже 10%. У нас меньше 6%", - сказала Макинани журналистам.