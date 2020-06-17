В Белом доме заявили об отсутствии второй волны коронавируса в США

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Вторая волна заболевания коронавирусом в настоящее время не угрожает США, результаты исследований говорят о низком проценте заболевших в стране, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Доктор Биркс (координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс - ред.) сказала мне вчера, что сейчас не та ситуация, что у нас вторая волна. На самом деле мы видим некоторые обнадеживающие вещи, например, 6% - это уровень положительных тестов, ниже 6%. Как сказал мне один из наших экспертов, мы хотим быть ниже 10%. У нас меньше 6%", - сказала Макинани журналистам.
По ее словам, отдельные вспышки заболевания возникают, в частности, и потому, что в этих регионах увеличилось тестирование. В общей сложности рост фиксируется в 2% округов.
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс обвинил СМИ в том, что они безосновательно сеют панику относительно второй волны вируса.
"В последнее время СМИ начали бить тревогу относительно "второй волны" случаев COVID-19. Подобная паника является надуманной. Благодаря лидерским качествам президента Дональда Трампа и смелости американцев мы выигрываем битву с невидимым врагом", - заявил Пенс в Twitter.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы более 2,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 116 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.