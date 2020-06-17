КНДР вернет войска в Кэсон на границе с Южной Кореей

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, говорится в заявлении генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их защите будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения", - заявил представитель генштаба.
Во вторник южнокорейские власти сообщили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже в Пхеньяне заявили о "полном разрушении" координационного бюро.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Несколько дней назад первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".