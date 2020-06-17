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КНДР вернет войска в Кэсон на границе с Южной Кореей
Северная Корея вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, говорится в заявлении генштаба КНДР, опубликованном... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:40
северная корея
южная корея
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РИА Новости
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353
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северная корея, южная корея, кндр, в мире

КНДР вернет войска в Кэсон на границе с Южной Кореей

00:48 17.06.2020 (обновлено: 06:40 17.06.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manИндустриальный комплекс в Кэсоне, Северная Корея
Индустриальный комплекс в Кэсоне, Северная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Индустриальный комплекс в Кэсоне, Северная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, говорится в заявлении генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их защите будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения", - заявил представитель генштаба.

Во вторник южнокорейские власти сообщили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже в Пхеньяне заявили о "полном разрушении" координационного бюро.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Несколько дней назад первый заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".
Кэсон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий.
Промышленный комплекс в городе Кэсон, КНДР
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Северная КореяЮжная КореяКНДРВ мире
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