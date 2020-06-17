В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава приступают к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, сообщили в военном ведомстве.

"В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", — рассказали в Минобороны.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований и согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире Первого канала , что испытания займут около полутора месяцев. Добровольцы пробудут в стационаре 28 дней, вакцинация пройдет в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

За время исследования специалисты оценят безопасность вакцины, а также ее способность защищать от коронавируса, отметил Гинцбург. Он пояснил, что после завершения испытаний данные передадут в Минздрав, где эксперты изучат соотношение пользы и риска, после этого можно рассчитывать, что вакцина поступит в гражданский оборот.

В мае в разговоре с РИА Новости Гинцбург говорил, что сотрудники центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку и у всех обнаружены защитные антитела.

Мурашко ранее заявлял, что первые образцы вакцины могут быть доступны в августе-сентябре этого года.