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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573034494.html
В России стартуют испытания вакцины от коронавируса
Минобороны и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава приступают к испытаниям на людях вакцины от коронавируса,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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они про это уже почитай месяц рассказывают, такие-же заголовки на страницах РИА были в мае ... все начинают и начинают испытывать ....... начните уже и испытайте без газетной шумихи и потом доложите
18
Какие конкретно спецы от медицины? Работа над вакциной, началась ещё в Январе!!! В феврале было создано, более 30 прототипов. В марте отсеялось до 23, май 13, апрель - всего три, сейчас - две! 1 - ГНЦ "Вектор", 2 - НИИ им. Гамалеи. Та, что не даст побочных эффектов у потомства и пойдёт для вакцинации. Если уж читаете материалы, читайте все, внимательно и до конца.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cfb18cd2d0e56ec2e154c5684b6b2d29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

00:44 17.06.2020 (обновлено: 09:52 17.06.2020)
10371
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава приступают к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, сообщили в военном ведомстве.

"В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", — рассказали в Минобороны.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований и согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире Первого канала, что испытания займут около полутора месяцев. Добровольцы пробудут в стационаре 28 дней, вакцинация пройдет в два этапа — в нулевой день и на 21-й.
Производственный корпус лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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За время исследования специалисты оценят безопасность вакцины, а также ее способность защищать от коронавируса, отметил Гинцбург. Он пояснил, что после завершения испытаний данные передадут в Минздрав, где эксперты изучат соотношение пользы и риска, после этого можно рассчитывать, что вакцина поступит в гражданский оборот.
В мае в разговоре с РИА Новости Гинцбург говорил, что сотрудники центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку и у всех обнаружены защитные антитела.
Мурашко ранее заявлял, что первые образцы вакцины могут быть доступны в августе-сентябре этого года.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
они про это уже почитай месяц рассказывают, такие-же заголовки на страницах РИА были в мае ... все начинают и начинают испытывать ....... начните уже и испытайте без газетной шумихи и потом доложите
17 июня, 06:54
Андрей Филин
1510002
Какие конкретно спецы от медицины? Работа над вакциной, началась ещё в Январе!!! В феврале было создано, более 30 прототипов. В марте отсеялось до 23, май 13, апрель - всего три, сейчас - две! 1 - ГНЦ "Вектор", 2 - НИИ им. Гамалеи. Та, что не даст побочных эффектов у потомства и пойдёт для вакцинации. Если уж читаете материалы, читайте все, внимательно и до конца.
17 июня, 14:13
Андрей
1600000
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