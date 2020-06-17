Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона

"Данный гражданский иск подан с тем, чтобы не дать ответчику Джону Р. Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности, подрывать национальную безопасность путем публикации книги, содержащей секретную информацию. Это является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу и получении допуска к сверхсекретной информации. Это также является явным нарушением доверия, которое оказало ему правительство Соединенных Штатов", - говорится в исковом заявлении.

Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.

Кроме того, минюст хочет, чтобы суд официально объявил о нарушении Болтоном соглашений о неразглашении и обязательств по договору найма. Наконец, от суда требуют помешать экс-советнику Трампа заработать какие-либо деньги от публикации книги.

По информации минюста, Болтон получил за книгу аванс в размере двух миллионов долларов. В декабре 2019 года он начал процесс согласования содержания книги с администрацией, но не получил разрешения на ее публикацию, говорится в заявлении.