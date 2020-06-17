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Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона
Минюст США требует от суда приостановить публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, ссылаясь на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:17
джон болтон
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона

00:36 17.06.2020 (обновлено: 04:17 17.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
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Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США требует от суда приостановить публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, ссылаясь на секретность содержания, говорится в исковом заявлении.
"Данный гражданский иск подан с тем, чтобы не дать ответчику Джону Р. Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности, подрывать национальную безопасность путем публикации книги, содержащей секретную информацию. Это является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу и получении допуска к сверхсекретной информации. Это также является явным нарушением доверия, которое оказало ему правительство Соединенных Штатов", - говорится в исковом заявлении.
Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Кроме того, минюст хочет, чтобы суд официально объявил о нарушении Болтоном соглашений о неразглашении и обязательств по договору найма. Наконец, от суда требуют помешать экс-советнику Трампа заработать какие-либо деньги от публикации книги.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
12 июня, 22:11
Болтон в своей книге подверг резкой критике внешнюю политику Трампа
По информации минюста, Болтон получил за книгу аванс в размере двух миллионов долларов. В декабре 2019 года он начал процесс согласования содержания книги с администрацией, но не получил разрешения на ее публикацию, говорится в заявлении.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
15 июня, 23:00
Трамп назвал планы Болтона опубликовать книгу "крайне неподобающими"
10422016
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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