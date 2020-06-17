Венесуэла в письме в ООН обвинила Болсонару в халатном отношении к COVID

"Я имею честь обратиться к вашему превосходительству в связи с опасной ситуацией, с которой столкнулась Латинская Америка, в том числе Боливарианская Республика Венесуэла, в результате стремительного распространения COVID-19 и безответственных действий Жаира Болсонару, президента Федеративной Республики Бразилия", - говорится в документе, опубликованном постпредом Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой в Twitter.

Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом". За несколько месяцев пандемии в Бразилии в отставку ушли два министра здравоохранения из-за разногласий с президентом по поводу методов борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, он не имеет образования в сфере медицины.