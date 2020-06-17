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Венесуэла в письме в ООН обвинила Болсонару в халатном отношении к COVID
Власти Венесуэлы направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором выразили обеспокоенность безответственным подходом президента Бразилии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
антониу гутерреш
латинская америка
венесуэла
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353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, антониу гутерреш, латинская америка, венесуэла, бразилия, в мире

Венесуэла в письме в ООН обвинила Болсонару в халатном отношении к COVID

00:27 17.06.2020 (обновлено: 00:41 17.06.2020)
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© AP Photo / Andre BorgesПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
© AP Photo / Andre Borges
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором выразили обеспокоенность безответственным подходом президента Бразилии Жаира Болсонару к борьбе с коронавирусом, предупредив, что его действия угрожают всей Латинской Америке.
"Я имею честь обратиться к вашему превосходительству в связи с опасной ситуацией, с которой столкнулась Латинская Америка, в том числе Боливарианская Республика Венесуэла, в результате стремительного распространения COVID-19 и безответственных действий Жаира Болсонару, президента Федеративной Республики Бразилия", - говорится в документе, опубликованном постпредом Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой в Twitter.
"Венесуэла осуждает правительство Болсонару перед ООН за преступную халатность в условиях пандемии, которая ставит под угрозу жизни миллионов жителей Бразилии и всего континента", - говорится в письме.
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом". За несколько месяцев пандемии в Бразилии в отставку ушли два министра здравоохранения из-за разногласий с президентом по поводу методов борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, он не имеет образования в сфере медицины.
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 888 271, скончались 43 959 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Вчера, 17:55
В Бразилии полиция начала расследование в отношении союзников Болсонару
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруАнтониу ГутеррешЛатинская АмерикаВенесуэлаБразилияВ мире
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