Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины). Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено "с использованием предмета в качестве оружия" - речь о стуле, который использовал в потасовке Александр Кокорин.