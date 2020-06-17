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Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в среду приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:25
скандал с кокориным и мамаевым
павел мамаев
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
александр кокорин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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скандал с кокориным и мамаевым, павел мамаев, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", александр кокорин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия

Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

00:25 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКирилл Кокорин (слева) и Павел Мамаев
Кирилл Кокорин (слева) и Павел Мамаев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск.
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Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины). Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено "с использованием предмета в качестве оружия" - речь о стуле, который использовал в потасовке Александр Кокорин.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе защиты отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр из-за "существенных нарушений закона". Инстанция, в частности, отметила, что в приговоре не была учтена роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.
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Мамаев, братья Кокорины и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
Футболисты и Кокорин-младший, проведя вне воли 11 месяцев, освободились из колонии досрочно 17 сентября. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкий же покинул стены колонии в начале ноября.
Александр Кокорин
12 декабря 2019, 16:31
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Скандал с Кокориным и МамаевымПавел МамаевНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Александр КокоринМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваПроисшествия
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