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Украинцы и белорусы смогут получить российское гражданство без экзамена
В России вступили в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, белоруссия, ссср, украина, общество

Украинцы и белорусы смогут получить российское гражданство без экзамена

00:20 17.06.2020 (обновлено: 14:18 17.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкТоржественное вручение паспортов России
Торжественное вручение паспортов России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Торжественное вручение паспортов России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В России вступили в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
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Закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".
Кроме того, МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Закон упрощает процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.
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