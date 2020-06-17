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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:10
туризм
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коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
краснодарский край
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Пусть обойдутся без денег как-то. А я обойдусь без замеров температуры и теста на ковид. Мне проще дома посидеть, чем весь этот психоз на себе испытывать. :(
79
Ну да, обнуление не за горами, а тут курорты закрытые))))
65
14
краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572823753_0:28:3077:1759_1400x0_80_0_0_ca64b6b6d966402150259565fd7ff60f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

00:09 17.06.2020 (обновлено: 02:10 17.06.2020)
157141
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Глава региона объяснил это решение тем, что на Кубани уже работают предприятия санаторно-курортной отрасли.

"Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать - в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", - сказал Кондратьев.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля был установлен режим самоизоляции, который продлили до 21 июня.
С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции, а с 6 июня на Кубани открыли парки, скверы, набережные и стадионы.
За все время пандемии в России выявили 545 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч инфицированных скончались, порядка 295 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский край
Популярные комментарии
Пусть обойдутся без денег как-то. А я обойдусь без замеров температуры и теста на ковид. Мне проще дома посидеть, чем весь этот психоз на себе испытывать. :(
17 июня, 01:00
ПАПров Агиценович Зак
6640009
Ну да, обнуление не за горами, а тут курорты закрытые))))
17 июня, 00:22
ddamaskblade
381200015
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