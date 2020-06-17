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"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Очереди за пиццей, радужные флаги, цветные граффити, танцы и медитация — в такой фестивальной атмосфере в Сиэтле проходит "леворадикальный переворот внутренних... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:30
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
в мире
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О чем вы говорите, там скоро негры белых как собак отстреливать будут и их будут делать героями и борцами за какую-то не понятную свободу. Как я писал ранее хана белой Америке!
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Нашим полицейским нужно нагрудные камеры вешать, может так беспредел творящийся поменьше будет. Сейчас слово полицейского против слова задержанного, если свидетелей нет, ясно, на чьей стороне будет суд, да и со взятками посложнее будет
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, в мире

"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США

08:00 17.06.2020 (обновлено: 10:30 17.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Очереди за пиццей, радужные флаги, цветные граффити, танцы и медитация — в такой фестивальной атмосфере в Сиэтле проходит "леворадикальный переворот внутренних террористов", как назвал его Дональд Трамп. На другом конце страны, в Джорджии, продолжаются беспорядки, протестующие сожгли кафе и перекрыли трассу. Чьи жизни теперь особо значимы и почему, разбиралось РИА Новости.

Автономная зона мирных террористов

За две недели протестов в Сиэтле успела появиться "Автономная зона Капитолийского холма". СМИ замалчивают творящееся там беззаконие, считает президент. "Очевидно, Дональд Трамп не понимает, что происходит, — парирует мэр города Дженни Дюрере. — Капитолийский холм десятилетиями был местом свободы слова и самовыражения".
Речь идет о жилом районе с множеством баров и ресторанов, который теперь наверняка станет достопримечательностью. Ведь протестующим удалось вытеснить оттуда полицию.
Местные власти распорядились не вмешиваться, окружной судья запретил использовать против демонстрантов слезоточивый газ и другие химические средства. "Наша работа никогда не будет прежней", — сделала вывод шеф местной полиции Кармен Бест. Ее опустевший участок заклеен плакатами с призывами расформировать или лишить финансирования правоохранительные органы.
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И отныне этот район сам по себе. Коммуну видно издалека: на входе — баррикады и граффити "Это пространство теперь в собственности жителей Сиэтла".
"Мы просто хотим, чтобы не было никакого насилия и ничего враждебного по отношению к цветным. Поэтому мы здесь", — объяснил журналистам СNN один из протестующих. На кадрах с места событий видно, как люди гуляют по лужайкам или медитируют на газоне. Дистанцию никто не соблюдает, но практически все в масках. В "Автономную зону" заглядывают даже семьи с детьми. "Хорошая энергетика тут, куча народа с разными взглядами. Да, можно услышать крики, но так выражают свое мнение", — описывает происходящее другой собеседник CNN.
Некоторые приходят с мирными намерениями, но заряженным пистолетом. "Тут всего пара патронов, и они не для полицейских. Я американский гражданин, моя война — не с ними, а с системой, с ответственностью, точнее — с ее отсутствием. Это лишь для защиты", — поясняет один из вооруженных демонстрантов.
Собравшимся раздают воду, закуски, туалетную бумагу и зубную пасту. Владельцы местных кафе говорят, что протесты спасли их от разорения из-за длительного карантина.
В "Автономной зоне" сетуют, что консервативные СМИ выставляют их воинственными анархистами. Хотя, например, любимый канал Трампа Fox News отмечает фестивальный дух митингующих.
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Новый импульс

На другом конце страны ситуация тревожная. В Атланте — административном центре Джорджии — полицейские застрелили 27-летнего чернокожего. Рэйшад Брукс уснул в своем автомобиле у кафе быстрого питания Wendy’s и мешал проезду посетителей заведения. Прибывшая полиция установила, что он пьян, но безоружен.
Брукс оказал сопротивление, его повалили на землю. Тогда он выхватил у одного из стражей порядка электрошокер и побежал. Полицейские бросились вслед, Брукс развернулся, направил шокер на одного из догоняющих. Раздался выстрел. "Вашей карьере пришел конец, вы только что убили человека без причины", — эти слова слышны на записи личных камер представителей закона. Происходящее фиксировали и наружные камеры кафе Wendy’s.
И хотя полицейские в США имеют право открывать огонь на поражение в случае необходимости, ни семья Брукса, ни активисты не считают их действия оправданными. Новые акции протеста разгоняли слезоточивым газом. Правда, злополучное кафе все равно сожгли и заблокировали шоссе.
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"За две недели в центре разбили много магазинов, потом все утихло, но теперь пошло на второй круг. Того, кто застрелил Брукса, отстранили от работы, шеф полиции подала в отставку. Но это никого не успокоило", — говорит РИА Новости житель Атланты Иван Соколов.
Джорджия считается довольно консервативным штатом, однако стражей порядка никто не поддержал. "Оправдывать полицейских бесполезно, одно слово — и тебя немедленно заклеймят, — отмечает собеседник. — О чем может быть речь, если у нас запретили "Унесенных ветром" — события романа происходили именно в этих местах".
И все же, по словам Соколова, власти не теряют контроль над ситуацией: "Здесь такого, как в Сиэтле, нет. Тут погромили и все сразу подчистили, и приказа отступать полицейские не получали. А в либеральных штатах непонятно, кому подчиняются целые районы".
В Джорджии во многих местах люди сами патрулируют улицы с оружием, поэтому и грабежей там значительно меньше.
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Демонстрации на любой вкус

Не все в США боятся выступить в защиту полицейских. В противовес движению "Жизни чернокожих значимы" (Black Lives Matter) выдвинули лозунги "Жизни полицейских значимы" (Blue Lives Matter) и "Поддержим полицейских" (Back the Blue). По мнению Ивана Соколова, это сделали те, кому нечего терять.
"Остальным лучше рот не открывать. Людей уже увольняют за фразу "Жизни всех значимы", цензура работает быстро", — заключает он.
Тем временем демонстранты с плакатами "Back the Blue" присоединились к мирным шествиям в некоторых городах Флориды. В городе Баффало, штат Нью-Йорк, сотрудники правоохранительных органов и сочувствующие собрались на митинг в поддержку отстраненных от службы полицейских, которые толкнули 75-летнего прохожего во время одной из акций.
В Филадельфии у штаб-квартиры профсоюза стражи порядка выразили солидарность коллеге, обвиненному в нападении на студента на демонстрации против расизма.
"Когда вы попадаете в полицейскую академию, первое, что вам говорят: "Теперь это ваша семья. Мы заботимся друг о друге. Мы не арестовываем друг друга", — поясняет автор книги "Полицейское насилие значимо" (Police Brutality Matters), бывший коп Джозеф Эстер. Поэтому сотрудники силовых структур редко докладывают о нарушениях коллег, а профсоюзы уже многие годы препятствуют реформе правоохранительных органов.
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Трамп уже в бункере. Пока просто проверилЧто бы ни произошло – критикуй Трампа. Он – меченый, спросите у Твиттера. Начались погромы – Трамп бездействует, где президент? Появился президент, попросил разобраться с беспорядками – давит мирный протест. А тут еще выяснилось, что он в бункер спускался. Дал повод.
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе демонстранты выступают не только против полицейского произвола в отношении афроамериканцев, но и за чернокожих представителей ЛГБТ. Дело в том, что нынешние беспорядки пришлись на "месяц гордости" — с 1 по 30 июня ежегодно проходят гей-парады и акции в поддержку сексуальных и гендерных меньшинств. Лозунг "Жизни чернокожих значимы" изменился на "Жизни всех чернокожих значимы", а к транспарантам прибавились радужные флаги — символ толерантности к квир-персонам: гомосексуалам, бисексуалам, трансгендерам, интерсексуалам и прочим.
В выходные были демонстрации и в честь Дональда Трампа. В Монтане состоялся автомобильный парад, посвященный 74-летию главы государства. В Мичигане — парад лодок под лозунгом "Вернем Америке величие". Праздничное мото- и автошествие провели и в городах Флориды. А в Бостоне, Кливленде, Чикаго, Детройте, Хьюстоне, Сан-Франциско митингующие обвиняли президента в приверженности идее "белого превосходства".
Американцы наслаждаются своим правом на протест, свободу слова и совести, но эпидемия коронавируса никуда не уходит. В штате Вашингтон к 15 июня заболеваемость поползла вверх, в сутки там выявляют около 300 случаев. В Джорджии — 600-800, о плато пока говорить не приходится. В Калифорнии и Флориде счет и вовсе идет на тысячи. В таких условиях загнать американцев обратно на карантин и победить инфекцию — невыполнимая задача. Тем более что у народа на кону принципы и идеалы, а у политиков — ноябрьские выборы.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампВ мире
Популярные комментарии
О чем вы говорите, там скоро негры белых как собак отстреливать будут и их будут делать героями и борцами за какую-то не понятную свободу. Как я писал ранее хана белой Америке!
17 июня, 09:11
Владимир Середин
4680302
Нашим полицейским нужно нагрудные камеры вешать, может так беспредел творящийся поменьше будет. Сейчас слово полицейского против слова задержанного, если свидетелей нет, ясно, на чьей стороне будет суд, да и со взятками посложнее будет
17 июня, 09:25
Алексей Валерьевич
9000119
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