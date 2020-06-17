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Поправки к Конституции: можно ли дважды войти в океан русского языка
Нынешнее обсуждение поправок к нашей Конституции (с приближающимся референдумом о них) интересно прежде всего тем, какие тут кипят эмоции. И как же им не... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:00
россия
захар прилепин
авторы
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И снова агитка! Подсовывают на потребу публике популистские статьи. И считают, что народ в целом бараны и не понимает, какая поправка основная. О ней категорически молчат! Я категорически против голосования по поправкам кучей!!!Разделяйте и дайте возможность проголосовать за каждую по отдельности!
118
Все эти поправки по сути "странноватые", т.к. они нужны лишь для того, чтобы замаскировать одну-единственную поправку представляющую маниакальный интерес и дающая реальную выгоду, и то не для всего населения, а лично для для гаранта.
65
146
россия
РИА Новости
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2020
Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020899_0:286:2360:1614_1400x0_80_0_0_dae25d910e728d74e11dcfa29fe30613.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, захар прилепин, авторы

Поправки к Конституции: можно ли дважды войти в океан русского языка

08:00 17.06.2020
7797
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАгитация к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
Агитация к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Нынешнее обсуждение поправок к нашей Конституции (с приближающимся референдумом о них) интересно прежде всего тем, какие тут кипят эмоции. И как же им не кипеть, если затронуты оказались вопросы, как на подбор вызывающие настоящие страсти. И не первый век.
Вот хотя бы "поправка о русском языке", как ее упрощенно называют… стоп, но она, вроде бы, не совсем и не столько о русском языке. Дословно так (речь о статье 68): "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации" — но фактически то же значится в действующем законе о языке. То есть поправка лишь поднимает уровень защиты статуса языка до конституционного.
А новшества в поправке касаются как раз национальных языков (кстати, таковых 277): вот их статус, в соответствии с поправкой, теперь дискриминировать никак не удастся, и за Конституцией последуют опирающиеся на нее законодательные акты. Но завершает поправку финальный аккорд: "Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством".

То, что культура у нас одна на всех, и что пронизывает, скрепляет ее, делает разной, но общей язык государствообразующего народа, — это понятно. Другое дело — что значит "поддержать и охранять". Язык — его как поддерживают, как охраняют?

Ответ на это — вся наша история (правда, и история многих других народов тоже). Сколько тут эффектных эпизодов! Вот, например, адмирал Александр Семенович Шишков (1754—1841). Слушайте, этот человек участвовал в нескольких морских сражениях со шведами, командовал боевыми кораблями, потом руководил на разных должностях всем флотом, а чем вошел в историю? Борьбой за чистоту русского языка, литературными сочинениями. Был, среди прочего, спичрайтером… как бы он возненавидел это слово… императора Александра: составлял его манифесты во время грозы 1812 года.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Вчера, 08:00
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Первые славянофильские попытки очистить русский язык от языка противника — французского — это Шишков; всякие там "мокроступы" вместо французских "галош" — это он.
И ведь адмирал не был одиночкой. Регулярные споры, переросшие в клуб "Беседа любителей русского слова" он же не сам с собой вел. Их было много — людей золотого века русской словесности, пропахших порохом и кровью, но при этом — все они красавцы, все они таланты, все они поэты (если кто-то заподозрит, что я взял этот пример из работы современного писателя Захара Прилепина "Взвод", о том, какими были зодчие русского слова той эпохи, то так и есть).
Они и в литературе были как на редутах и флешах. А с кем воевали? С молодой хулиганской порослью словесности, в том числе с неким Пушкиным. Что такое русский язык Пушкина, которым мы говорим сегодня, в отличие от русского языка XVIII века, который еле понимаем? Легкость, воздушность, множество французских и английских слов — шок, вызов, хорошо, что не на дуэль. Пушкин Шишкова и прочих то подкалывал эпиграммами, то напоминал, что ведь это герои великих войн… Но свое поколение молодых героев войн и одновременно юных словесников Пушкин привел к победе.
Язык — всегда поле битвы, бешеных страстей, хотя бы потому, что каждое новое поколение создает язык заново и для себя, в том числе для того, чтобы словами и оборотами отличаться от постылых стариков. Но потом приходит еще одно молодое поколение… И вот речь героев Василия Аксенова (это люди, сложившиеся в 1960-е годы). Да мы ведь множество слов там уже не понимаем (как "облучок" у Пушкина), потому речью тех людей, ее строем и ритмом и наслаждаемся. Как и скрытыми и открытыми цитатами, коими они уязвляли своих и прочих: о ком это, о чем?
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
4 июня, 08:00
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Но тут приходит новая эпоха — и вот мы читаем Василия Звягинцева, да-да, того самого, который написал бесконечный сериал про борьбу со злыми инопланетянами "Одиссей покидает Итаку". Не Пушкин, но какие вкусные у Звягинцева 70-е годы, с их странной тягой к дефицитной еде ("балык" — это, вообще, что?), с их кожаными куртками и чуть грустными женщинами… Другой век, не 60-е.
А что было бы, если бы герои Аксенова или Звягинцева встретились с героями Чехова, у которых был еще один свой русский язык ("вот еще новости какие" и прочее) — и не пушкинский, и вообще ни на что не похожий? Да они бы, наверное, вслушивались в речь друг друга и получали от этого громадное удовольствие.
Удовольствие оттого, что язык — это даже не река, в которую нельзя войти дважды (берега те же, но вода уносится). Это — в случае с русским языком — и не море, а океан, любой моряк скажет вам, что океан каждое мгновение разный, и так было и будет всегда.

За свой — точнее, "свой" — язык бьются насмерть. Граммар-наци будут преследовать всех за неправильное употребление слов и особенно знаков препинания, а хулиганы — создатели олбано-бобруйского — будут терроризировать их своим "аффтар, убей сибя ап стену". Чтобы корежить язык, надо ведь для начала знать его и любить своей, особой любовью…

Все вместе — вечно живая экосреда, да попросту Вселенная. Там всегда будет драка до крови, потому что драться будут за важное, важнее не бывает: за слова, в которых наши чувства, наша история, наша культура. Государство таковую, конечно, должно поддерживать и охранять — но никогда не сможет зафиксировать это вечное движение в застывшей, мертвой, пусть даже самой правильной форме.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
14 июня, 22:24
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Потому что никакой садовник не может заставить сад замереть в стадии идеала — сад растет сам, он живой и прекрасный, то замученный сорняками и пожухлой осенней травой, то сияющий белыми цветами. И в конечном счете русский язык — это мы, разные, каждый со своим языком и своей любовью к нему.
185461495
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РоссияЗахар ПрилепинАвторы
Популярные комментарии
И снова агитка! Подсовывают на потребу публике популистские статьи. И считают, что народ в целом бараны и не понимает, какая поправка основная. О ней категорически молчат! Я категорически против голосования по поправкам кучей!!!Разделяйте и дайте возможность проголосовать за каждую по отдельности!
17 июня, 08:26
PIPetr Io
76100140
Все эти поправки по сути "странноватые", т.к. они нужны лишь для того, чтобы замаскировать одну-единственную поправку представляющую маниакальный интерес и дающая реальную выгоду, и то не для всего населения, а лично для для гаранта.
17 июня, 10:01
БСБолот Стабильнуров
41000123
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