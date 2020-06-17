В Московском зоопарке показали детеныша крупной кустарниковой крысы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке показали фото детеныша кустарниковой лусонской крысы, но увидеть в вольере его пока нельзя, В Московском зоопарке показали фото детеныша кустарниковой лусонской крысы, но увидеть в вольере его пока нельзя, сообщает пресс-служба зоосада.

"Малыш здоров и активен. Пока он не расстается со своей мамой — держится за нее большую часть дня, — уточняют сотрудники. — Мама бодро двигается по вольеру – по сетке, по решеткам, ветвям, а детеныш перемещается за ней, держась ртом за сосок. Однако он уже хорошо видит и, возможно, даже пробует взрослую еду".

До этого в зоопарке рождались более светлые малыши лусонской крысы, этот оказался значительно темнее других. Его пол удастся определить только через несколько месяцев, тогда зоологи придумают ему имя. Родителей зовут Бонни и Клайд.

"Возможно, малышу также дадут бандитское имя, под стать его сородичам", — уточняют в зоопарке. Всего в нем проживает один самец и пять самок кустарниковой крысы. Московский зоопарк участвует в европейской программе по сохранению и изучению этого вида животных.

"Рождение малыша лусонской крысы — всегда сюрприз для зоологов. Из-за того, что зверек крупный (со среднюю домашнюю кошку) и пушистый, а детеныш рождается, как правило, только один, беременность самки совсем не видно, — уточняют эксперты. — Догадаться о том, что скоро будет пополнение семейства, можно только по особенностям ее поведения – она начинает строить гнездо из веток и становится очень скрытной".

После рождения детеныша увидеть его сложно, поскольку мама очень осторожна, и покидает гнездо с детенышем на соске только в темное время суток, когда рядом с клеткой никого нет.

Сейчас все семейство сидит в одном вольере. В соседнем – живет сестра малыша, они друг друга видят и чувствуют запах.