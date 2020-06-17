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https://ria.ru/20200617/1573019266.html
В кресле, гамаке и на балконе. Что читать летом
У многих издательств из-за карантина упали продажи — книжные магазины были закрыты, а онлайн-торговля не компенсировала доходы от розницы. Что интересного... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:00
евгений водолазкин
захар прилепин
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литрес
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155238/00/1552380088_174:625:2697:2044_1400x0_80_0_0_620c2987f8d6af7a2187e2d589aef574.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений водолазкин, захар прилепин, самоизоляция, книги, новости культуры, константин бронзит, долин антон, литрес, тимур бекмамбетов, аквариум, борис гребенщиков, андрей макаревич, италия, сша

В кресле, гамаке и на балконе. Что читать летом

08:00 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил МакаренкоВыступление рок-группы "Зоопарк" во время съемок передачи "Рок-перекресток"
Выступление рок-группы Зоопарк во время съемок передачи Рок-перекресток
© РИА Новости / Михаил Макаренко
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости, Галина Нилова. У многих издательств из-за карантина упали продажи — книжные магазины были закрыты, а онлайн-торговля не компенсировала доходы от розницы. Что интересного выходит сейчас, на какие книги обратить внимание самим, а что предложить почитать детям? В материале РИА Новости — обзор новинок конца весны и начала лета.
"Майк Науменко. Бегство из зоопарка", Александр Кушнир
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист, писатель, продюсер, ведущий Александр Кушнир во время презентации книги "Майк Науменко. Бегство из зоопарка" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади.
Журналист, писатель, продюсер, ведущий Александр Кушнир во время презентации книги Майк Науменко. Бегство из зоопарка на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади. Книжный фестиваль Красная площадь 2020 приурочен к Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Журналист, писатель, продюсер, ведущий Александр Кушнир во время презентации книги "Майк Науменко. Бегство из зоопарка" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади.
Любители отечественной рок-музыки 80-х очень ждали литературной биографии автора "Дряни" и "Уездного города N". Воспоминания современников (Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Александра Липницкого, друзей Майка, звукорежиссеров, организаторов концертов, участников "Аквариума", "Зоопарка" и "Кино") соседствуют с документами и уникальными фотографиями.
"Миражи советского. Очерки современного кино" Антона Долина
Пока только в электронном формате на "ЛитРес" доступен сборник статей главного редактора журнала "Искусство кино" (бумажная книга выйдет в конце июня) про фильмы о советской эпохе, появившиеся в последние двадцать лет. Ленты расположены в хронологическом порядке событий, о которых рассказывают. В числе рецензируемых и такие картины, как "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Легенда № 17" Николая Лебедева, "Движение вверх" Антона Мегердичева, и фестивальные фильмы. Автор приводит мнения Кантемира Балагова, Алексея Федорченко, Константина Бронзита и других режиссеров.
"Имярек. 40 причин поспорить о главном" Захара Прилепина
В новом произведении прозаик, публицист, общественный деятель представляет свой взгляд на важные события российской истории — Февральскую и Октябрьскую революции, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, распад СССР — и дает собственные ответы на вечные русские вопросы о наболевшем.
"Сестра четырех" Евгения Водолазкина
Самая злободневная в подборке — абсурдная история о жизни больничной палаты во время пандемии опасного вируса — состоит из четырех пьес, которые выходили на "ЛитРес" каждую неделю с 18 мая. Филолог, специалист по древнерусской литературе и автор бестселлеров "Лавр" и "Авиатор" рассказывает о прошлом и будущем четырех пациентов инфекционной больницы, у которых появляется возможность задуматься о том, кто они такие на самом деле.
"Незнакомая дочь" Элены Ферранте
В конце июня выходит новый роман автора "Неаполитанского квартета", разошедшегося по всему миру тиражом более десяти миллионов экземпляров. Писательница, включенная в 2016 году в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (и при этом о ней почти ничего не известно), на этот раз исследует детско-родительские отношения. Автор пытается понять, что заставляет благополучную вроде бы женщину, которой регулярно звонят уже взрослые дочери, вмешиваться в жизнь соседки по пляжу.
"Брачная ночь, или 37 мая" Людмилы Петрушевской
Новый сборник пьес Людмилы Петрушевской приурочен к награждению автора специальной премией фестиваля "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В него вошли "Чинзано", "Он в Аргентине", "Московский хор", "День рождения Смирновой", поставленные театрами по всей России.
"Следы на песке" Мишеля Бюсси
Самый популярный сейчас во Франции автор детективов погружает читателей в события конца Второй мировой войны. Рядовой гибнет во время высадки на нормандском пляже, а через двенадцать лет его невеста, хранящая ему верность, узнает о безумном договоре, который был заключен за несколько часов до его смерти. Она пытается выяснить, кем был ее жених: героем или жертвой.
"Алгебра счастья. Заметки об успехе, любви и смысле жизни" Скотта Гэллоуэя
Известный американский предприниматель, банкир и преподаватель курса MBA в школе бизнеса Леонарда Н. Штерна в Нью-Йоркском университете делится с читателями тем, что знает из личного опыта об успехе, амбициях, деньгах и карьере. Он дает советы о том, как выбрать свой путь, зарабатывать и приумножать доходы, развивать отношения с людьми, которые, по мнению автора, составляют главную ценность и радость жизни.
"Окей, джунгли! Счастливая жизнь с растениями" Игоря Йосифовича и Джудит де Граф
Книга рассчитана на любителей растений. Читатель узнает о том, как за ними ухаживать, найдет советы по декору и лайфхаки экспертов из разных стран. Каждая глава посвящена отдельной теме: свету, грунту, поливу, горшкам и так далее. Авторы создали в Сети сообщество UrbanJungleBloggers и отвечают там на вопросы.
"Роман с Грецией. Путешествие в страну солнца и оливок" Мэри Норрис
Пока границы на замке, оказаться в другой стране — в данном случае Греции — поможет книга автора бестселлера "Между нами". Мэри Норрис обожает все греческое и взахлеб рассказывает читателю, как появилась азбука и как греческий помог формированию других языков, ищет легендарные купальни Афродиты, пишет о богине Афине, о местном вине и мужчинах. Больше тридцати лет Норрис работает выпускающим редактором еженедельного издания The New Yorker.
"Под открытым небом. Как жить в гармонии с природой" Маркуса Торгебю
Шведский "мужской" бестселлер о знаменитом бегуне, который в 21 год получил тяжелую травму, закрывшую для него мир большого спорта. Чтобы справиться с личной трагедией, он ушел жить в лес. За четыре года дикая природа помогла ему найти ответы на главные вопросы, ощутить внутреннюю гармонию и желание брать ответственность не только за себя, но и за близких. Сейчас Маркус Торгебю — лектор, марафонец и бизнесмен, отец троих детей.
"Дневники Виктора и Нади" Давиде Морозинотто
"Дневники" впервые опубликовали в Италии в 2017 году, затем издали в Германии, Франции, Великобритании, США, Нидерландах и Бельгии. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, в 1941 году в Ленинграде. Близнецов брата и сестру разлучили при эвакуации, и они пытаются найти друг друга. Оба записывают все, что с ними происходит: она синей ручкой и левой рукой, он — красной и правой. Они становятся героями вполне правдоподобного роуд-муви со стрельбой и погонями. В повествование вплетены комментарии историка и цитаты из дневников очевидцев. Автор — молодой итальянский писатель, лауреат премии Андерсена.
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КультураЕвгений ВодолазкинЗахар ПрилепинСамоизоляцияКнигиНовости культурыКонстантин БронзитДолин АнтонЛитРесТимур БекмамбетовАквариумБорис ГребенщиковАндрей МакаревичИталияСША
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