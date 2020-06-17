В кресле, гамаке и на балконе. Что читать летом

МОСКВА, 17 июня — РИА Новости, Галина Нилова. У многих издательств из-за карантина упали продажи — книжные магазины были закрыты, а онлайн-торговля не компенсировала доходы от розницы. Что интересного выходит сейчас, на какие книги обратить внимание самим, а что предложить почитать детям? В материале РИА Новости — обзор новинок конца весны и начала лета.

"Майк Науменко. Бегство из зоопарка", Александр Кушнир

Любители отечественной рок-музыки 80-х очень ждали литературной биографии автора "Дряни" и "Уездного города N". Воспоминания современников (Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Александра Липницкого, друзей Майка, звукорежиссеров, организаторов концертов, участников "Аквариума", "Зоопарка" и "Кино") соседствуют с документами и уникальными фотографиями.

"Миражи советского. Очерки современного кино" Антона Долина

Пока только в электронном формате на "ЛитРес" доступен сборник статей главного редактора журнала "Искусство кино" (бумажная книга выйдет в конце июня) про фильмы о советской эпохе, появившиеся в последние двадцать лет. Ленты расположены в хронологическом порядке событий, о которых рассказывают. В числе рецензируемых и такие картины, как "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Легенда № 17" Николая Лебедева, "Движение вверх" Антона Мегердичева, и фестивальные фильмы. Автор приводит мнения Кантемира Балагова, Алексея Федорченко, Константина Бронзита и других режиссеров.

"Имярек. 40 причин поспорить о главном" Захара Прилепина

В новом произведении прозаик, публицист, общественный деятель представляет свой взгляд на важные события российской истории — Февральскую и Октябрьскую революции, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, распад СССР — и дает собственные ответы на вечные русские вопросы о наболевшем.

"Сестра четырех" Евгения Водолазкина

Самая злободневная в подборке — абсурдная история о жизни больничной палаты во время пандемии опасного вируса — состоит из четырех пьес, которые выходили на "ЛитРес" каждую неделю с 18 мая. Филолог, специалист по древнерусской литературе и автор бестселлеров "Лавр" и "Авиатор" рассказывает о прошлом и будущем четырех пациентов инфекционной больницы, у которых появляется возможность задуматься о том, кто они такие на самом деле.

"Незнакомая дочь" Элены Ферранте

В конце июня выходит новый роман автора "Неаполитанского квартета", разошедшегося по всему миру тиражом более десяти миллионов экземпляров. Писательница, включенная в 2016 году в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (и при этом о ней почти ничего не известно), на этот раз исследует детско-родительские отношения. Автор пытается понять, что заставляет благополучную вроде бы женщину, которой регулярно звонят уже взрослые дочери, вмешиваться в жизнь соседки по пляжу.

"Брачная ночь, или 37 мая" Людмилы Петрушевской

Новый сборник пьес Людмилы Петрушевской приурочен к награждению автора специальной премией фестиваля "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В него вошли "Чинзано", "Он в Аргентине", "Московский хор", "День рождения Смирновой", поставленные театрами по всей России.

"Следы на песке" Мишеля Бюсси

Самый популярный сейчас во Франции автор детективов погружает читателей в события конца Второй мировой войны. Рядовой гибнет во время высадки на нормандском пляже, а через двенадцать лет его невеста, хранящая ему верность, узнает о безумном договоре, который был заключен за несколько часов до его смерти. Она пытается выяснить, кем был ее жених: героем или жертвой.

"Алгебра счастья. Заметки об успехе, любви и смысле жизни" Скотта Гэллоуэя

Известный американский предприниматель, банкир и преподаватель курса MBA в школе бизнеса Леонарда Н. Штерна в Нью-Йоркском университете делится с читателями тем, что знает из личного опыта об успехе, амбициях, деньгах и карьере. Он дает советы о том, как выбрать свой путь, зарабатывать и приумножать доходы, развивать отношения с людьми, которые, по мнению автора, составляют главную ценность и радость жизни.

"Окей, джунгли! Счастливая жизнь с растениями" Игоря Йосифовича и Джудит де Граф

Книга рассчитана на любителей растений. Читатель узнает о том, как за ними ухаживать, найдет советы по декору и лайфхаки экспертов из разных стран. Каждая глава посвящена отдельной теме: свету, грунту, поливу, горшкам и так далее. Авторы создали в Сети сообщество UrbanJungleBloggers и отвечают там на вопросы.

"Роман с Грецией. Путешествие в страну солнца и оливок" Мэри Норрис

Пока границы на замке, оказаться в другой стране — в данном случае Греции — поможет книга автора бестселлера "Между нами". Мэри Норрис обожает все греческое и взахлеб рассказывает читателю, как появилась азбука и как греческий помог формированию других языков, ищет легендарные купальни Афродиты, пишет о богине Афине, о местном вине и мужчинах. Больше тридцати лет Норрис работает выпускающим редактором еженедельного издания The New Yorker.

"Под открытым небом. Как жить в гармонии с природой" Маркуса Торгебю

Шведский "мужской" бестселлер о знаменитом бегуне, который в 21 год получил тяжелую травму, закрывшую для него мир большого спорта. Чтобы справиться с личной трагедией, он ушел жить в лес. За четыре года дикая природа помогла ему найти ответы на главные вопросы, ощутить внутреннюю гармонию и желание брать ответственность не только за себя, но и за близких. Сейчас Маркус Торгебю — лектор, марафонец и бизнесмен, отец троих детей.

"Дневники Виктора и Нади" Давиде Морозинотто