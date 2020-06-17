Ученые придумали, как в снизить стоимость мониторинга дорог в 400 раз

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Систему спутникового наблюдения, которая усовершенствует проектирование и обслуживание дорожной инфраструктуры, создали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По их словам, система не только обрабатывает данные быстрее и точнее, чем аналоги, но и экономнее в эксплуатации более чем в 400 раз. Результаты исследований опубликованы в журнале Систему спутникового наблюдения, которая усовершенствует проектирование и обслуживание дорожной инфраструктуры, создали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По их словам, система не только обрабатывает данные быстрее и точнее, чем аналоги, но и экономнее в эксплуатации более чем в 400 раз. Результаты исследований опубликованы в журнале IOP Conference Series Materials Science and Engineering

При эксплуатации, проектировании и реконструкции различных дорожных объектов — улиц и автострад, перекрестков, мостов и развязок — регулярно возникают проблемы, решение которых, как объяснили ученые ТИУ, требует сбора и анализа огромного объема данных о дорожной сети.

Разработанная в ТИУ система позволяет получать эту информацию с максимальной скоростью и минимальными затратами, как подчеркнули авторы. По их словам, прямое назначение системы – обеспечить все необходимые количественные данные для принятия верных управленческих решений в дорожном хозяйстве.

Система не требует запуска новых спутников, функционируя, по словам ученых, с опорой на открытые данные уже действующих систем геомониторинга. Она способна в автоматическом режиме определять ключевые характеристики транспортного потока — типы автомобилей, режим движения, влияние технических и природных условий.

"Для создания системы мы использовали методы математической статистики, теорию массового обслуживания и теорию транспортных потоков. Кроме того, система основана на продвинутом средстве анализа визуальных спутниковых данных — программе SimplE, запатентованной нами в 2019 году", — рассказал доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов ТИУ Александр Тестешев.

Использование спутников позволяет, как отметили специалисты ТИУ, сократить затраты на мониторинг более чем в 400 раз по сравнению с наиболее выгодными существующими системами, основанными на применении стационарных городских камер или беспилотников. Время сбора и анализа данных при этом сокращается минимум вдвое, подчеркнули ученые.

“Разработанный нами программный продукт SimplE на 40% выгоднее лучших аналогов, доступных сегодня на рынке. При этом точность получаемых программой данных выше на 5-8%”, — отметил заведующий кафедрой автомобильных дорог и аэродромов ТИУ Сергей Санников.