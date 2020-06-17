Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200617/1573019207.html
Ученые придумали, как в снизить стоимость мониторинга дорог в 400 раз
Систему спутникового наблюдения, которая усовершенствует проектирование и обслуживание дорожной инфраструктуры, создали ученые Тюменского индустриального... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский индустриальный институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571597741_0:100:2576:1549_1400x0_80_0_0_a7408538cd567e105b52a3a6c961d0ec.jpg
https://ria.ru/20200517/1571433933.html
https://ria.ru/20190910/1558491677.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571597741_0:100:2576:1549_1400x0_80_0_0_a7408538cd567e105b52a3a6c961d0ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571597741_185:0:2381:1647_1400x0_80_0_0_e27a6c5458d2fc7c3a20a7d19597bccd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571597741_460:0:2107:1647_1400x0_80_0_0_4fdfa2019d76b4be9afa46458fa80ca3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский индустриальный институт

Ученые придумали, как в снизить стоимость мониторинга дорог в 400 раз

09:00 17.06.2020
1747
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Систему спутникового наблюдения, которая усовершенствует проектирование и обслуживание дорожной инфраструктуры, создали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По их словам, система не только обрабатывает данные быстрее и точнее, чем аналоги, но и экономнее в эксплуатации более чем в 400 раз. Результаты исследований опубликованы в журнале IOP Conference Series Materials Science and Engineering.
При эксплуатации, проектировании и реконструкции различных дорожных объектов — улиц и автострад, перекрестков, мостов и развязок — регулярно возникают проблемы, решение которых, как объяснили ученые ТИУ, требует сбора и анализа огромного объема данных о дорожной сети.
Культиваторы вспахивают поле для посадки подсолнечника
17 мая, 08:00Хорошие новости
В Тюмени создадут агроробот-беспилотник
Разработанная в ТИУ система позволяет получать эту информацию с максимальной скоростью и минимальными затратами, как подчеркнули авторы. По их словам, прямое назначение системы – обеспечить все необходимые количественные данные для принятия верных управленческих решений в дорожном хозяйстве.
Система не требует запуска новых спутников, функционируя, по словам ученых, с опорой на открытые данные уже действующих систем геомониторинга. Она способна в автоматическом режиме определять ключевые характеристики транспортного потока — типы автомобилей, режим движения, влияние технических и природных условий.

"Для создания системы мы использовали методы математической статистики, теорию массового обслуживания и теорию транспортных потоков. Кроме того, система основана на продвинутом средстве анализа визуальных спутниковых данных — программе SimplE, запатентованной нами в 2019 году", — рассказал доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов ТИУ Александр Тестешев.

Использование спутников позволяет, как отметили специалисты ТИУ, сократить затраты на мониторинг более чем в 400 раз по сравнению с наиболее выгодными существующими системами, основанными на применении стационарных городских камер или беспилотников. Время сбора и анализа данных при этом сокращается минимум вдвое, подчеркнули ученые.
“Разработанный нами программный продукт SimplE на 40% выгоднее лучших аналогов, доступных сегодня на рынке. При этом точность получаемых программой данных выше на 5-8%”, — отметил заведующий кафедрой автомобильных дорог и аэродромов ТИУ Сергей Санников.
В дальнейшем ученые планируют адаптировать математический аппарат системы для исследования дорог с малой и нерегулярной интенсивностью движения, а также усовершенствовать SimplE, разработав типологию существующих дорожных участков как России, так и других стран.
Человек и робот
10 сентября 2019, 03:00РИА Наука
Наступление эры киборгов: наука восполняет недостатки человека
1410002
Обсудить 0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский индустриальный институт
Рекомендуем
Скульптуры неандертальцев в музее в Германии
Чума в эпоху каменного века: чем болел и как лечился древний человек
Экономический анализ
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Щиты управления систем автоматизации Умный дом и знак Осторожно! Электрическое напряжение
Роскачество рассказало об уязвимостях "умных" домов и колонок
Российские рубли
В России появилась новая схема мошенничества
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Группу Little Big заподозрили в плагиате
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Эксперт прокомментировал сокращение американского контингента в Германии
Самолет Як-130
Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Американские военные в Польше
Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
Врачи обнаружили у мужчины, которого толкнули в Баффало, трещину в черепе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Правительство отменило более 450 актов советских госорганов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния