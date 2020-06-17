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Опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Netflix "Политик"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер второго сезона комедийного сериала Райана Мерфи "Политик". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бетт мидлер, кино и сериалы, новости культуры, netflix, гвинет пэлтроу, нью-йорк (штат), сша

Опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Netflix "Политик"

02:46 17.06.2020
91
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер второго сезона комедийного сериала Райана Мерфи "Политик".
Амбициозный богач Пейтон Хобарт (Бен Платт) баллотируется на пост сенатора от штата Нью-Йорк, чтобы в будущем исполнить мечту и стать президентом США. Во втором сезоне покажут предвыборную кампанию и его дружную команду помощников. Все-таки главному герою предстоит обойти еще одну сильную кандидатку.
В телешоу снялись: Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Люси Бойнтон, Бетт Мидлер, Дэвид Коренсвет и другие.
Выход нового сезона состоится 19 июня. Известно, что в нем будет восемь серий.
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КультураБетт МидлерКино и сериалыНовости культурыNetflixГвинет ПэлтроуНью-Йорк (штат)США
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