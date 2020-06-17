Опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Netflix "Политик"

Амбициозный богач Пейтон Хобарт (Бен Платт) баллотируется на пост сенатора от штата Нью-Йорк, чтобы в будущем исполнить мечту и стать президентом США. Во втором сезоне покажут предвыборную кампанию и его дружную команду помощников. Все-таки главному герою предстоит обойти еще одну сильную кандидатку.