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В Индии сняли на видео спортивный "тренажер с призраком"
В Индии в парке "Каширам" в городе Джханси посреди ночи местные жители вызвали полицию, так как уличный спортивный тренажер начал двигаться сам по себе,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, индия

В Индии сняли на видео спортивный "тренажер с призраком"

00:22 17.06.2020 (обновлено: 10:21 17.06.2020)
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© Depositphotos / Serghei StarusСпортивный зал
Спортивный зал
© Depositphotos / Serghei Starus
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Индии в парке "Каширам" в городе Джханси посреди ночи местные жители вызвали полицию, так как уличный спортивный тренажер начал двигаться сам по себе, сообщает Daily Mail.
Офицеры сняли странное зрелище на видео: на площадке для воркаута работал снаряд — несмотря на то, что никто его не использовал.
Правда, выяснилось, что причина удивительного явления не аномалия, а шутники, которые обильно смазали тренажер. Это позволило ему какое-то время двигаться без участия людей.
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