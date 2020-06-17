https://ria.ru/20200617/1573017015.html
В Индии сняли на видео спортивный "тренажер с призраком"
В Индии в парке "Каширам" в городе Джханси посреди ночи местные жители вызвали полицию, так как уличный спортивный тренажер начал двигаться сам по себе,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:22
2020-06-17T10:21
туризм
туризм
новости - туризм
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_0:160:3077:1891_1400x0_80_0_0_3cdeae2b9564e362ebb13cac3c9e82b8.jpg
https://ria.ru/20200611/1572764732.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_0:160:3077:1891_1400x0_80_0_0_3cdeae2b9564e362ebb13cac3c9e82b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_199:0:2928:2047_1400x0_80_0_0_78381a13e3808f8d6689fb236b92e558.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_540:0:2587:2047_1400x0_80_0_0_c99ebb3c071c26f4bb7b29109347c360.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индия