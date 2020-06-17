Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе

"У нас собралась невероятная команда, — прокомментировала продюсер и представитель Lionsgate Эрин Вестерман. — Эрик — мастерски умеет рассказывать истории. Его сценарии стали знаковыми в истории кино. Бен, как режиссер, тоже поразительный, особенно после того, как вышел его фильм "Побег из тюрьмы Даннемора". Оскар силен во всем что делает, будь то работа перед или за камерой".