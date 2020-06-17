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https://ria.ru/20200617/1573015535.html
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
На новом плакате к фильму "Чудо-женщина:1984" Пэтти Дженкинс фанаты разглядели, какой макияж будет у Кристен Уиг после превращения в Гепарду, сообщает Screen... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:45
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012058_509:0:1981:828_1400x0_80_0_0_19eee821b413870185afb903f0b6106a.jpg
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, галь гадот

Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"

06:45 17.06.2020
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© Warner Bros., 2020Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина: 1984
© Warner Bros., 2020
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. На новом плакате к фильму "Чудо-женщина:1984" Пэтти Дженкинс фанаты разглядели, какой макияж будет у Кристен Уиг после превращения в Гепарду, сообщает Screen Rant.
Поклонники уже знают, что актриса в начале картины предстанет в роли доктора Барбары-Энн Минервы, робкой женщины с низкой самооценкой. Судя по доступным фотографиям, у нее может быть романтическая связь с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), одним из главных героев ленты. Пока самой большой загадкой остается внешний вид Уиг после трансформации.
На фотографиях в твиттере студии DC Comics можно разобрать грим Гепарды: желтоватый цвет кожи, темные линии и удлиненные уши.
В трейлерах и официальных снимках "Чудо-женщины: 1984" нет кадров с Кристен Уиг после превращения. Не исключено, что это сделано намеренно, чтобы подогреть интерес фанатов.
Изначально предполагалось, что лента выйдет в прошлом году, но затем Warner Bros. перенесла ее релиз сначала на август, затем на октябрь текущего года.
В роли главной героини по-прежнему Галь Гадот, Гепарда – ее давний враг номер один. Как персонаж комикса она впервые появилась в 1943 году.
Кадр из фильма Чудо-женщины: 1984
9 декабря 2019, 16:20Культура
Появился первый трейлер нового фильма о "Чудо-женщине" с Галь Гадот
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КультураКино и сериалыНовости культурыГаль Гадот
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