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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200617/1573014252.html
"Заговор классиков". Баратынский. Солдат во фраке
Поэт – двойной агент земных и небесных тайн. Дворянин. Страдалец. Жертва судьбы. Случайный воришка в юности, как наказание на долгие годы – солдат. Мудрец-невидимка, разоблачавший иллюзии мыслей и чувств. Умер в 44 года в Неаполе при загадочных обстоятельствах.
2020-06-17T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Баратынский. Солдат во фраке

14:00 17.06.2020
162
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Баратынский. Солдат во фраке
14:00
Поэт – двойной агент земных и небесных тайн. Дворянин. Страдалец. Жертва судьбы. Случайный воришка в юности, как наказание на долгие годы – солдат. Мудрец-невидимка, разоблачавший иллюзии мыслей и чувств. Умер в 44 года в Неаполе при загадочных обстоятельствах.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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