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Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Бесшумный, точный, смертоносный — американский самолет артиллерийской поддержки AC-130 к 2022-му получит 60-киловаттную лазерную установку. По мнению западных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:00
ввс сша
мануэль норьега
юрий балуевский
министерство обороны сша
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ввс сша, мануэль норьега, юрий балуевский, министерство обороны сша, владимир путин, безопасность

Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие

08:00 17.06.2020
13275
© Фото : public domainСамолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
© Фото : public domain
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Бесшумный, точный, смертоносный — американский самолет артиллерийской поддержки AC-130 к 2022-му получит 60-киловаттную лазерную установку. По мнению западных экспертов, это позволит поражать наземные небронированные цели без лишнего шума и пыли. О том, для чего ВВС США заказали летающий лазер, — в материале РИА Новости.

Прожечь двигатель

Работы по модернизации AC-130 стартовали еще в 2015-м. Для так называемых ганшипов начали разрабатывать крупнокалиберные управляемые снаряды, ствольные ракеты, корректируемые боеприпасы для 30-миллиметровых автоматических пушек и две лазерные установки — мощностью 120 и 60 киловатт. Первым комплексом планировали заменить на борту 105-миллиметровую гаубицу — для борьбы с легкобронированными целями, самолетами, вертолетами и пехотой. Лазер мог бы действовать и в нелетальном режиме, ослепляя солдат противника.
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Но эта установка заняла бы почти весь фюзеляж. Поэтому более перспективным сочли лазер послабее — 60-киловаттный. Как сообщили американские военные на недавно завершившейся конференции индустрии сил специальных операций (Special Operations Forces Industry Conference), это оружие предназначено для поражения гражданской техники.
"У AC-130 есть 30-миллиметровая пушка — точная, как снайперская винтовка, — и много другого высокотехнологичного вооружения, — объяснил полковник Командования специальных операций ВВС США Том Паленске. — Однако лазер даст ганшипу новые возможности. К примеру, раньше, если надо было обезвредить на земле автомобиль или самолет, приходилось отправлять спецназ. Именно так мы вывели из строя борт панамского лидера Мануэля Норьеги в 1989-м. Лазер же позволит с воздуха незаметно прожечь в двигателе дыру. Никакого шума, никакой вспышки. Плохие парни поймут, что дело неладно, лишь когда попытаются завести машину".
© AP Photo / U.S. Air Force / Chrissy CuttitaСамолет АС-130J на авиабазе Эглин, штат Флорида
Самолет АС-130J на авиабазе Эглин, штат Флорида
© AP Photo / U.S. Air Force / Chrissy Cuttita
Самолет АС-130J на авиабазе Эглин, штат Флорида
В Пентагоне подчеркивают, что модернизированный AC-130 сможет эффективно противостоять беспилотным летательным аппаратам, ослеплять оптику бронетехники и даже уничтожать в полете крылатые ракеты. Предполагается, что лазерный ганшип в основном будет применять Командование сил специальных операций ВВС США — для прикрытия действий спецназа.
Американские военные отмечают, что в случае успеха программы модернизации AC-130 лазерное оружие поставят и на другие типы самолетов — не только в качестве авиационного средства поражения, но и как систему самообороны, способную сбивать приближающиеся зенитные ракеты и боеприпасы "воздух-воздух". Однако некоторые специалисты уверены: подобные технологии в ближайшем будущем — недостижимая утопия.

Масса ограничений

"Существует множество препятствий для создания боевого лазера воздушного базирования, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Пока нет источника энергии достаточной мощности, который уместился бы на самолете. Плюс требуется соответствующая система охлаждения. Дождь, туман, снег, облачность, температура воздуха, высотность и даже ветер — все это существенно влияет на эффективность применения лазера".
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Эксперт подчеркнул, что с лазерами как с возможным видом оружия все развитые страны плотно работают с 1960-х. Однако превратить их в эффективную боевую систему никому так и не удалось. В лучшем случае получается использовать их для подавления оптико-электронных средств.
"Честно говоря, я не верю, что американцы в итоге сделают именно боевой лазер для АС-130. Они уже пытались изготовить что-то подобное, но ничего не вышло", — говорит Мураховский.
Самый известный проект, воплощенный в металле, — американский экспериментальный самолет с бортовым химическим лазером Boeing YAL-1, поднявшийся в воздух в 2002 году. Предполагалось, что в случае высокой вероятности начала ядерной войны он будет вылетать на патрулирование. А при старте межконтинентальных баллистических ракет противника — поражать их на разгонном участке траектории мегаваттным лазером.
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На испытаниях самолет успешно сбил несколько учебных целей, однако в 2011-м проект закрыли. В Пентагоне его сочли слишком дорогим и решили сосредоточиться на совершенствовании системы ПРО Aegis и противоракет Standard.

Секретный "Пересвет"

В СССР также занимались "лучевым ганшипом". Летом 1981-го в воздух поднялась экспериментальная летающая лаборатория А-60 на базе Ил-76 с мегаваттным лазером. Для размещения установки базовую конструкцию существенно изменили.
В частности, в носовой части вместо штатного метеорадара разместили обтекатель с аппаратурой лазера наведения. Верх фюзеляжа между крылом и килем вырезали и поставили огромные створки, скрывающие башенку с основным излучателем. А по бокам под обтекателями установили турбогенераторы энергосистемы комплекса.
Всего успели построить две А-60. Текущий статус проекта неизвестен. О программе боевых лазеров в современной России вообще данных немного. В 2014-м начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский сообщил, что работы над таким оружием ведутся, но в подробности не вдавался.
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
А 1 марта 2018-го президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал лазерный комплекс, позже получивший название "Пересвет". Большая часть информации об этом оружии засекречена, однако, по оценкам экспертов, установка предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны. Известно, что "Пересвет" уже стоит на опытно-боевом дежурстве.
7814992418
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ВВС СШАМануэль НорьегаЮрий БалуевскийМинистерство обороны СШАВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Какую ахинею только не будешь нести, лишь бы выклянчить один - другой миллион или миллиард долларов....))
17 июня, 08:27
Аленка Самойлова
3610001
😂 😂 😂 😂 Луч!? Они только в Голливуде могут изобретать!
17 июня, 08:50
Александр Пиликов
1220001
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