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Топ-менеджеры России поделятся опытом с молодежью на форуме "Форсаж"
Начинающие специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах деятельности обсудят тренды и цели устойчивого развития... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:00
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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общество

Топ-менеджеры России поделятся опытом с молодежью на форуме "Форсаж"

09:00 17.06.2020
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© Фото : MAKO GroupФорум для талантливой молодежи “Форсаж”
Форум для талантливой молодежи “Форсаж”
© Фото : MAKO Group
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Начинающие специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах деятельности обсудят тренды и цели устойчивого развития международного сообщества на примере своих компаний в ходе федерального форума для талантливой молодежи "Форсаж", который пройдет 6-12 сентября в Калужской области. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия.

Экспертные шоу от топ-менеджеров России

Эксперты глобальных и российских компаний поделятся своими знаниями с молодыми специалистами на форуме "Форсаж" в этом году. Участников ждут ведущие спикеры топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оборонно-промышленного комплекса, телекоммуникационной и горнодобывающей отрасли и других индустрий.

"В этом году "Форсаж" будет проводиться уже в десятый раз. Он превратился из отраслевого форума молодых атомщиков в площадку для крупнейших работодателей ТЭК и других отраслей промышленности", — прокомментировал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Вместо обычных лекций участников ждут квиз-хакатон, метафорическая игра, спикерские и экспертные шоу, спортивно-интеллектуальные мероприятия, а также командные проекты.
"Десять лет спустя форум продолжает самим фактом своего существования доказывать эффективность работы сообществ: команды организаторов, экспертов, участников, партнеров "Форсажа" развиваются, расширяются, крепнут, создают новые сообщества", — рассказала председатель Организационного комитета Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж", президент Ассоциации "МАКО" Ольга Голышенкова.
Организаторы разработали несколько вариантов для участия в форуме: три специальных трека с различными тематиками, чтобы у "форсажистов" был выбор.
На треке "Проектирование в модели устойчивого развития" форсажисты проработают социальные и технологические программы в формате квиз-хакатона. Трек проводится Проектным офисом "Стратегии и практики устойчивого развития" при поддержке Национальной сети Глобального договора ООН в России.
По итогам работы всего трека проекты участников могут быть номинированы на гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов, организуемого Федеральным агентством по делам молодежи, и смогут продолжить взаимодействие с менторами и экспертами из "Инновационного клуба" форума "Армия-2020" и Ассоциации кластеров и технопарков России.
"Работа с молодежью — одна из наших приоритетных задач. Сегодня это особенно важно: активно идет цифровая трансформация энергетики, кардинально меняются технологические и бизнес-процессы, требуются новые компетенции", — отметил генеральный директор "Россети" Павел Ливинский.
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Участники трека "Новые медиа" освоят и отработают на практике современные медийные инструменты. Они будут задействованы в общей образовательной программе форума и как участники, и как “репортеры”. Программа этого трека разрабатывается и проводится генеральным информационным партнером форума "Форсаж" — МИА "Россия сегодня".
В рамках корпоративного трека индустриальные партнеры "Форсажа" традиционно проведут свои внутрикорпоративные программы.
"В этом году на площадке "Форсажа" совместно с Координационным советом при Общественной палате Российской Федерации по развитию сообществ молодых специалистов мы проводим ряд особых исследовательских сессий, направленных на изучение потребностей и ценностей молодых специалистов, с одной стороны, и работодателей, с другой стороны", — рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Александр Бугаев.
По итогам проекта, по словам спикера, будут сформированы модельные пакеты документов и методических рекомендаций для сообществ молодых специалистов на предприятиях.
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Тренды устойчивого развития

В этом году центральной темой "Форсажа" стала "Устойчивое развитие и ответственное лидерство". Программа мероприятия построена на понимании Концепции и Целей устойчивого развития (ЦУР) в представлении и практической интерпретации лидеров мнений в разных сферах социально-экономической жизни — научной и творческой среды, предпринимателей, руководителей общественных объединений, журналистов.
Участники форума будут работать с актуальными задачами своих организаций в контексте повестки устойчивого развития, разработают и представят совместные инициативы, чтобы реализовать их в работе сообществ молодых специалистов.

"Эта тема раскрывается в образовательной программе, развивающей у участников системное мышление, командную работу, ответственность за свои решения и действия, умение заглянуть за горизонт и стремление менять мир к лучшему", — отметил Сергей Новиков.

Контексты образовательной программы затронут тренды устойчивого развития в российском и глобальном бизнесе, лидерство будущего с точки зрения ответственности и интегрированного управленческого мышления, циклическую экономику и межсекторное партнерство.
"Форсаж" — многоуровневая сонастроенная система, создающая общую идентичность для всех ее участников...Поэтому тема этого года — устойчивое развитие и ответственное лидерство — по праву может считаться темой всего десятилетия "Форсажа", — заявила Ольга Голышенкова.

Как все начиналось

В этом году форум отмечает десятилетний юбилей. Мероприятие планируют провести в традиционном формате палаточного лагеря в Калужской области.

"Форсаж" зародился как частная инициатива и стал совместным проектом сообщества крупнейших работодателей России, представляющих стратегически значимые отрасли экономики: атомную промышленность, электроэнергетику, нефтегазовую и нефтехимическую отрасли, машиностроение, металлургию, телеком, логистику, аэрокосмическую и авиационную отрасли, финансовый сектор", — рассказал Александр Бугаев.

По словам организаторов, первых партнеров "Форсажа" объединили общие ценности сотрудничества, созидания, открытости, ответственности и осознанности.
"Он превратился из отраслевого форума молодых атомщиков в площадку для крупнейших работодателей ТЭК и других отраслей промышленности, став к настоящему моменту, пожалуй, самой серьезной межотраслевой площадкой для работы с молодыми специалистами и их сообществами", — отметил Сергей Новиков.
Партнеры мероприятия уверены, что "Форум" — это важнейшая площадка для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками работодателей в сфере вовлечения, развития и поддержки молодых специалистов, позволяющая включать молодежь в решение практических задач, стоящих перед отраслью.
"ТЭК, являясь драйвером российской экономики, в реалиях сложного, неопределенного и стремительно меняющегося мира должен находить в своем развитии баланс между надежностью и непрерывностью, с одной стороны, и инновационностью и креативностью, с другой стороны", — заявил статс-секретарь, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.
Спикер считает, что залогом успеха в поиске этого баланса и оптимальных решений для отрасли является системная и вдумчивая работа с кадрами, прежде всего — с кадровым потенциалом.
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