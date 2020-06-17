Уилл Смит сыграет раба в новом фильме Антуана Фукуа, пишут СМИ

Американский актер Уилл Смит на фотоколле перед пресс-конференцией, посвященной премьере фильма "Люди в черном 3" в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, сообщает Deadline.

В драме расскажут о Питере — бывшем невольнике, который в 60-е годы XIX века сбежал с плантации в Луизиане, чтобы вступить в армию северян. В основу сюжета лягут события десяти дней, в течение которых он скрывался на болотах от охотников и их гончих, прежде чем добрался до лагеря, а также реальная история, когда Питер во время медицинского осмотра показал спину, изувеченную шрамами.

В мае 1863 года издание Independent опубликовало фотографию сидящего раба со шрамами на спине, затем в июле того же года она появилась в журнале Harper's Weekly. Изображение, которое разошлось по всему миру, стало неоспоримым доказательством жестокости в отношении невольников в Америке, а также побудило многих свободных чернокожих граждан вступить в армию Союза.

"Мы не можем исправить прошлое, но в наших руках напомнить всем о нем. Думаю, лучше всего сделать это, опираясь на реальную историю", — прокомментировал режиссер.