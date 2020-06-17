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Уилл Смит сыграет раба в новом фильме Антуана Фукуа, пишут СМИ
СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:51
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, уилл смит, сша

Уилл Смит сыграет раба в новом фильме Антуана Фукуа, пишут СМИ

05:51 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмериканский актер Уилл Смит на фотоколле перед пресс-конференцией, посвященной премьере фильма "Люди в черном 3" в Москве
Американский актер Уилл Смит на фотоколле перед пресс-конференцией, посвященной премьере фильма Люди в черном 3 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, сообщает Deadline.
В драме расскажут о Питере — бывшем невольнике, который в 60-е годы XIX века сбежал с плантации в Луизиане, чтобы вступить в армию северян. В основу сюжета лягут события десяти дней, в течение которых он скрывался на болотах от охотников и их гончих, прежде чем добрался до лагеря, а также реальная история, когда Питер во время медицинского осмотра показал спину, изувеченную шрамами.
В мае 1863 года издание Independent опубликовало фотографию сидящего раба со шрамами на спине, затем в июле того же года она появилась в журнале Harper's Weekly. Изображение, которое разошлось по всему миру, стало неоспоримым доказательством жестокости в отношении невольников в Америке, а также побудило многих свободных чернокожих граждан вступить в армию Союза.
"Мы не можем исправить прошлое, но в наших руках напомнить всем о нем. Думаю, лучше всего сделать это, опираясь на реальную историю", — прокомментировал режиссер.
По информации Deadline, к съемкам планируют приступить в начале 2021 года. Антуан Фукуа сейчас завершает работу над фильмом "Бесконечность", а Уилл Смит работу в спортивной драме "Король Ричард".
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КультураКино и сериалыНовости культурыУилл СмитСША
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