https://ria.ru/20200617/1572994977.html
Уилл Смит сыграет раба в новом фильме Антуана Фукуа, пишут СМИ
СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:51
2020-06-17T05:51
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, уилл смит, сша
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
СМИ узнали, что актер Уилл Смит сыграет сбежавшего раба в фильме Антуана Фукуа "Освобождение" (Emancipation), основанного на реальных событиях, сообщает
Deadline.
В драме расскажут о Питере — бывшем невольнике, который в 60-е годы XIX века сбежал с плантации в Луизиане, чтобы вступить в армию северян. В основу сюжета лягут события десяти дней, в течение которых он скрывался на болотах от охотников и их гончих, прежде чем добрался до лагеря, а также реальная история, когда Питер во время медицинского осмотра показал спину, изувеченную шрамами.
В мае 1863 года издание Independent опубликовало фотографию сидящего раба со шрамами на спине, затем в июле того же года она появилась в журнале Harper's Weekly. Изображение, которое разошлось по всему миру, стало неоспоримым доказательством жестокости в отношении невольников в Америке, а также побудило многих свободных чернокожих граждан вступить в армию Союза.
"Мы не можем исправить прошлое, но в наших руках напомнить всем о нем. Думаю, лучше всего сделать это, опираясь на реальную историю", — прокомментировал режиссер.
По информации Deadline, к съемкам планируют приступить в начале 2021 года. Антуан Фукуа сейчас завершает работу над фильмом "Бесконечность", а Уилл Смит работу в спортивной драме "Король Ричард".