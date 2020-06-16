https://ria.ru/20200616/1573033966.html
В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских
Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:57
2020-06-16T23:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны, сообщает префектура полиции во вторник.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе мирной акции протеста медработников в Париже
вспыхнули беспорядки, которые продолжались сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади. Столкновения длились около двух часов. Их устроили радикально настроенные молодые люди в черной одежде, они забрасывали камнями и бутылками полицейских, перевернули машину, попытались разбить стекла автобуса, поджигали пластиковые заграждения и содержимое урн. Правоохранительные органы многократно распыляли слезоточивый газ.
"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные работали хладнокровно и профессионально, в то время, как они были жертвами невероятного насилия. Среди них 19 получили ранения ", - говорится в сообщении префектуры.
На видео, которое было размещено в социальных сетях, видно, как один из полицейских падает на асфальт и на него набрасываются около десятка человек, нанося удары ногами.
Префектура полиции сообщает, что число задержанных в ходе беспорядков возросло до 32 по данным к 18.30 (19.30 мск). Ранее сообщалось о 24 задержанных.