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В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских
Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:57
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РИА Новости
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353
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франция, париж, в мире

В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских

23:57 16.06.2020
654
© РИА НовостиУчастники акции протеста медиков в Париже
Участники акции протеста медиков в Париже
© РИА Новости
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны, сообщает префектура полиции во вторник.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе мирной акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки, которые продолжались сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади. Столкновения длились около двух часов. Их устроили радикально настроенные молодые люди в черной одежде, они забрасывали камнями и бутылками полицейских, перевернули машину, попытались разбить стекла автобуса, поджигали пластиковые заграждения и содержимое урн. Правоохранительные органы многократно распыляли слезоточивый газ.
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"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные работали хладнокровно и профессионально, в то время, как они были жертвами невероятного насилия. Среди них 19 получили ранения ", - говорится в сообщении префектуры.
На видео, которое было размещено в социальных сетях, видно, как один из полицейских падает на асфальт и на него набрасываются около десятка человек, нанося удары ногами.
Префектура полиции сообщает, что число задержанных в ходе беспорядков возросло до 32 по данным к 18.30 (19.30 мск). Ранее сообщалось о 24 задержанных.
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