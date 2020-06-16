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Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 20 июня в Чечне будет отменена основная часть ограничений по коронавирусу, откроются кафе, рестораны на улице и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
джамбулат умаров
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, джамбулат умаров, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне

23:55 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГРОЗНЫЙ, 16 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 20 июня в Чечне будет отменена основная часть ограничений по коронавирусу, откроются кафе, рестораны на улице и детские площадки.
"Скоро будет третий этап (снятия ограничений), откроем рестораны и кафе на улице, потихоньку будем открывать парки, детские площадки. Числа 20-21 июня будет если не 100%, то до 90 % послабления", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram в аккаунте первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулата Умарова.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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Кадыров подчеркнул, что в республике имеются все условия для смягчения режима ограничений.
"У нас есть для этого есть все возможности, я прошу население не пугаться этой болезни, сегодня ситуация другая. У нас есть все медикаменты, специалисты, которые умеют лечить эту болезнь", - отметил Кадыров. По его словам, заболеваемость в Чечне ниже, чем в других регионах, меньше летальных исходов, а выздоровевших больше.
В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1513 случаев заражения коронавирусом, 1137 человек выздоровели, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Джамбулат УмаровЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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