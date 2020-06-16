Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 20 июня в Чечне будет отменена основная часть ограничений по коронавирусу, откроются кафе, рестораны на улице и детские площадки.
"Скоро будет третий этап (снятия ограничений), откроем рестораны и кафе на улице, потихоньку будем открывать парки, детские площадки. Числа 20-21 июня будет если не 100%, то до 90 % послабления", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram в аккаунте первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулата Умарова.
Кадыров подчеркнул, что в республике имеются все условия для смягчения режима ограничений.
"У нас есть для этого есть все возможности, я прошу население не пугаться этой болезни, сегодня ситуация другая. У нас есть все медикаменты, специалисты, которые умеют лечить эту болезнь", - отметил Кадыров. По его словам, заболеваемость в Чечне ниже, чем в других регионах, меньше летальных исходов, а выздоровевших больше.
В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1513 случаев заражения коронавирусом, 1137 человек выздоровели, 19 скончались.
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