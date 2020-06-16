Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне

"У нас есть для этого есть все возможности, я прошу население не пугаться этой болезни, сегодня ситуация другая. У нас есть все медикаменты, специалисты, которые умеют лечить эту болезнь", - отметил Кадыров. По его словам, заболеваемость в Чечне ниже, чем в других регионах, меньше летальных исходов, а выздоровевших больше.