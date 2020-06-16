https://ria.ru/20200616/1573033885.html
Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы
Европейскому союзу следует убраться куда подальше от Венесуэлы и не вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:51
2020-06-17T10:06
попытка госпереворота в венесуэле
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
в мире
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https://ria.ru/20200506/1570995644.html
Leopold Kudasov
Молодец, смело.
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венесуэла
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, евросоюз, венесуэла, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — РИА Новости.
Европейскому союзу следует убраться куда подальше от Венесуэлы
и не вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Николас Мадуро
.
На встрече с поддерживаемой им Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) он затронул тему предстоящих выборов в Национальную ассамблею. Во вторник Евросоюз
выступил с осуждением решения Верховного суда Венесуэлы обновить состав Национального избирательного совета (CNE), заявив, что подобные решения "сокращают пространство для демократии в стране до минимума". В ЕС отметили, что независимый CNE, как и равные условия участия для всех политических партий, необходимы для "заслуживающего доверия избирательного процесса".
"Выборы, демократия, свобода! И чтобы никто не вмешивался в дела Венесуэлы! Поэтому я сделал заявление для ЕС: беспокойтесь о коронавирусе, беспокойтесь о расизме в ЕС, беспокойтесь об экономическом кризисе, не связывайтесь больше с Венесуэлой! Прочь от Венесуэлы, Европейский союз, хватит уже вашей колонистической точки зрения!" — воскликнул Мадуро.
"Венесуэла — это не задний двор! Европейский союз пусть уходит подальше! Я не буду говорить слово (куда. — Прим. ред.), потому что это детское время (телевещания. — Прим. ред.), убирайтесь к черту, мягко говоря", — добавил он.