Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200616/1573033885.html
Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы
Европейскому союзу следует убраться куда подальше от Венесуэлы и не вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-17T10:06
попытка госпереворота в венесуэле
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/91/1549899101_0:0:2794:1572_1400x0_80_0_0_b57930028e3b86bc6fa57b0a126817e9.jpg
https://ria.ru/20200506/1570995644.html
Молодец, смело.
61
4
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/91/1549899101_0:0:2794:1572_1400x0_80_0_0_b57930028e3b86bc6fa57b0a126817e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/91/1549899101_106:0:2671:1924_1400x0_80_0_0_ecd7fd464974bda6827a8edde428a0ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154989/91/1549899101_426:0:2350:1924_1400x0_80_0_0_f87fe8feb7e6589f9de2954ffea298eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николас мадуро, евросоюз, венесуэла, в мире

Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы

23:51 16.06.2020 (обновлено: 10:06 17.06.2020)
2711
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — РИА Новости. Европейскому союзу следует убраться куда подальше от Венесуэлы и не вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Николас Мадуро.
На встрече с поддерживаемой им Единой социалистической партией Венесуэлы (PSUV) он затронул тему предстоящих выборов в Национальную ассамблею. Во вторник Евросоюз выступил с осуждением решения Верховного суда Венесуэлы обновить состав Национального избирательного совета (CNE), заявив, что подобные решения "сокращают пространство для демократии в стране до минимума". В ЕС отметили, что независимый CNE, как и равные условия участия для всех политических партий, необходимы для "заслуживающего доверия избирательного процесса".
"Выборы, демократия, свобода! И чтобы никто не вмешивался в дела Венесуэлы! Поэтому я сделал заявление для ЕС: беспокойтесь о коронавирусе, беспокойтесь о расизме в ЕС, беспокойтесь об экономическом кризисе, не связывайтесь больше с Венесуэлой! Прочь от Венесуэлы, Европейский союз, хватит уже вашей колонистической точки зрения!" — воскликнул Мадуро.
"Венесуэла — это не задний двор! Европейский союз пусть уходит подальше! Я не буду говорить слово (куда. — Прим. ред.), потому что это детское время (телевещания. — Прим. ред.), убирайтесь к черту, мягко говоря", — добавил он.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
21718900023
Обсудить 4
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Молодец, смело.
16 июня, 23:54
LKLeopold Kudasov
40201000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси
Газовое месторождение на Украине
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Комната выдачи военной формы на призывном пункте
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Преображенская церковь в Карелии
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
Венесуэла в письме в ООН обвинила Болсонару в халатном отношении к COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Лента новостейМолния