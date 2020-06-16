Мадуро потребовал от Евросоюза "убраться куда подальше" от Венесуэлы

"Выборы, демократия, свобода! И чтобы никто не вмешивался в дела Венесуэлы! Поэтому я сделал заявление для ЕС: беспокойтесь о коронавирусе, беспокойтесь о расизме в ЕС, беспокойтесь об экономическом кризисе, не связывайтесь больше с Венесуэлой! Прочь от Венесуэлы, Европейский союз, хватит уже вашей колонистической точки зрения!" — воскликнул Мадуро.