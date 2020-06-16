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Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" собирает в парламенте подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:44
денис шмыгаль
алексей гончаренко
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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денис шмыгаль, алексей гончаренко, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

23:44 16.06.2020
2717
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" собирает в парламенте подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина, заявил член фракции Алексей Гончаренко.
Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Согласно документу, украинское правительство будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
12 июня, 13:10
В партии "Европейская солидарность" сообщили о слежке за Порошенко
"Нам не нравится правительство Шмыгаля, потому что за более 100 дней его работы у нас возникла экономическая катастрофа, и только через 100 дней он нам дает программу, которую можно читать. У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает… Наша фракция уже собирает подписи за отставку правительства Шмыгаля, голосовать за его программу мы не будем сто процентов", - заявил Гончаренко в эфире телеканала "Наш".
Рада 4 марта на внеочередном заседании назначила нового премьера Дениса Шмыгаля и обновила состав правительства. Если правительство не будет отправлено в отставку, то будет работать до избрания нового состава Верховной рады. Очередные выборы в парламент должны состояться в 2024 году. Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
20 мая, 06:52
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
3291103
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Денис ШмыгальАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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