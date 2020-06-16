В саратовских школах выявили случаи выдачи недействительных аттестатов

"Выдача аттестатов в регионе осуществляется с 15 июня… Выданные ранее аттестаты должны быть признаны недействительными по причине технической ошибки. В нашем регионе это единичные случаи, о которых министерству образования известно из анонимных обращений на горячую линию. Аттестаты будут заменены автоматически без каких-либо дополнительных заявлений. Это не повлияет на поступление в колледжи или вузы", - сказала собеседница агентства.