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В саратовских школах выявили случаи выдачи недействительных аттестатов
Выпускникам школ в Саратовской области заменят полученные из-за технической ошибки недействительные аттестаты, которые выдавались до соответствующего приказа... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:59
сергей кравцов
саратовская область
образование - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей кравцов, саратовская область, образование - общество, общество

В саратовских школах выявили случаи выдачи недействительных аттестатов

23:43 16.06.2020 (обновлено: 23:59 16.06.2020)
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Выпускникам школ в Саратовской области заменят полученные из-за технической ошибки недействительные аттестаты, которые выдавались до соответствующего приказа министерства просвещения РФ, такие случаи носят единичный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона.
Министерство просвещения РФ 11 июня утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году. Приказ вступил в силу 15 июня. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что все выпускники получат аттестаты до 15 июня, а в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, аттестаты заменят, "поэтому никто не пострадает".
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"Выдача аттестатов в регионе осуществляется с 15 июня… Выданные ранее аттестаты должны быть признаны недействительными по причине технической ошибки. В нашем регионе это единичные случаи, о которых министерству образования известно из анонимных обращений на горячую линию. Аттестаты будут заменены автоматически без каких-либо дополнительных заявлений. Это не повлияет на поступление в колледжи или вузы", - сказала собеседница агентства.
По данным областного министерства образования, в этом году в школах региона девятые классы окончили 23,1 тысячи учеников, 11-е - более 10,9 тысячи.
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