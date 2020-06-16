Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси

По его словам, расследование является крайне важным особенно тогда, когда такие вопросы обычно используются для политических спекуляций оппозиции.

"Наша основная задача - это выявить полноценную картину того, что предотвратили наши правоохранители. Думаю, что сейчас необходимо успокоиться и дать возможность правоохранительной системе в кратчайшее время расследовать дело", - добавил премьер.