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Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о задержании россиянина в Тбилиси, заявил, что в стране предотвращено тяжкое преступление. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:39
россия
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россия, георгий гахария, георгий габуния, тбилиси, грузия, в мире

Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси

23:39 16.06.2020
10922
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о задержании россиянина в Тбилиси, заявил, что в стране предотвращено тяжкое преступление.
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не назывались, а указывались только его инициалы - В.Б. Ранее гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - гражданин России по имени Васамбек Боков, он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.
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"В стране предотвращено совершение тяжкого преступления. Самая главная ответственность каждого члена правительства и правоохранительной системы - это максимально быстро расследовать подобную преступную деятельность против наших граждан, особенно против известного журналиста, и, следовательно, открыто предоставить информацию нашему населению", - заявил Гахария в интервью грузинскому Первому каналу.
По его словам, расследование является крайне важным особенно тогда, когда такие вопросы обычно используются для политических спекуляций оппозиции.
"Наша основная задача - это выявить полноценную картину того, что предотвратили наши правоохранители. Думаю, что сейчас необходимо успокоиться и дать возможность правоохранительной системе в кратчайшее время расследовать дело", - добавил премьер.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook написала, что правоохранителям "удалось предотвратить провокацию, направленную против стабильности в стране". Спикер парламента Арчил Талаквадзе также написал в соцсети, что "власти Грузии не допустят любые насильственные действия или организацию нападения на журналиста".
Летом 2019 года Гварамия и телеведущий Георгий Габуния работали в телекомпании "Рустави 2". В период, когда в Тбилиси проходила волна антироссийских акций, Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
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20 августа 2019, 19:04
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РоссияГеоргий ГахарияГеоргий ГабунияТбилисиГрузияВ мире
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