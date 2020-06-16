Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573033539.html
Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники
Сенатор Сергей Калашников в комментарии НСН раскритиковал предложение сократить новогодние праздники. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:37
россия
андрей кутепов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
сергей калашников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564072318_0:264:3172:2048_1400x0_80_0_0_47ea34f2db6de16d792909669edbd198.jpg
https://ria.ru/20200615/1572965389.html
https://ria.ru/20200616/1572989003.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564072318_0:264:3172:2048_1400x0_80_0_0_47ea34f2db6de16d792909669edbd198.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564072318_104:0:2835:2048_1400x0_80_0_0_00b834dd8f2c2488a710d0e0e6aba9a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564072318_445:0:2493:2048_1400x0_80_0_0_769ed084aa924b5388325c252d672b0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей кутепов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), сергей калашников, общество

Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники

23:37 16.06.2020
5382
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Сенатор Сергей Калашников в комментарии НСН раскритиковал предложение сократить новогодние праздники.
Ранее с этой идеей выступил его коллега Андрей Кутепов. Парламентарий направил в Минтруд законопроект, в котором говорилось о необходимости сделать рабочим период с 4 по 6, а также 8 января. По мнению Кутепова, это позволит компенсировать "потерянные" из-за пандемии коронавируса дни.
Банкомат
15 июня, 18:34Голосование по поправкам в Конституцию
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Калашников отметил, что новогодняя неделя в любом случае прерывается на Рождество и выходные.
"Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо", – также добавил он.
Несмотря на "экономически нормальную логику", это предложение не должно иметь права на жизнь, заключил Калашников.
Комментируя инициативу Кутепова, в пресс-службе Минтруда ранее заявили, что январские нерабочие дни определены Трудовым кодексом, а любые изменения в этом документе должны обсуждаться работодателями и работниками. В Федерации независимых профсоюзов также не поддержали идею, отметив, что она нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 11:29
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
70410227
Обсудить 0
РоссияАндрей КутеповМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Сергей КалашниковОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Газовое месторождение на Украине
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
Комната выдачи военной формы на призывном пункте
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста
Джон Болтон
Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени"
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Италия требует провести расследование из-за массовых захоронений в Ливии
Преображенская церковь в Карелии
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
15:42США вводят новые санкции против Сирии
15:40Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
15:38Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
15:37В Швеции число жертв коронавируса превысило пять тысяч
15:37У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
15:34Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
15:33Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
15:32В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
15:32Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Лента новостейМолния