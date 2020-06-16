Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники

МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Сенатор Сергей Калашников в комментарии НСН раскритиковал предложение сократить новогодние праздники.
Ранее с этой идеей выступил его коллега Андрей Кутепов. Парламентарий направил в Минтруд законопроект, в котором говорилось о необходимости сделать рабочим период с 4 по 6, а также 8 января. По мнению Кутепова, это позволит компенсировать "потерянные" из-за пандемии коронавируса дни.
Калашников отметил, что новогодняя неделя в любом случае прерывается на Рождество и выходные.
"Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо", – также добавил он.
Несмотря на "экономически нормальную логику", это предложение не должно иметь права на жизнь, заключил Калашников.
Комментируя инициативу Кутепова, в пресс-службе Минтруда ранее заявили, что январские нерабочие дни определены Трудовым кодексом, а любые изменения в этом документе должны обсуждаться работодателями и работниками. В Федерации независимых профсоюзов также не поддержали идею, отметив, что она нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
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