Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в Ингушетии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в городе Назрань Ингушетии , где погибли люди, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели в Ингушетии по факту перестрелки, в результате которой четверо мужчин погибли и трое госпитализированы с ранениями.

"Председатель СК России поручил руководству СУСК России по республике Ингушетия доложить об обстоятельствах перестрелки в Назрани, в результате которой погибли люди... Органами СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.