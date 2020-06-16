Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в Ингушетии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах перестрелки в городе Назрань в Ингушетии, где погибли люди, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели в Ингушетии по факту перестрелки, в результате которой четверо мужчин погибли и трое госпитализированы с ранениями.
"Председатель СК России поручил руководству СУСК России по республике Ингушетия доложить об обстоятельствах перестрелки в Назрани, в результате которой погибли люди... Органами СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
По данным СК, 16 июня примерно на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.
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