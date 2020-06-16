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В Самарской области магазины и ТЦ смогут возобновить работу с 22 июня
Все магазины и торговые центры в Самарской области смогут возобновить работу с 22 июня, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T23:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий азаров
самарская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области магазины и ТЦ смогут возобновить работу с 22 июня

23:24 16.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие магазина "М.Видео" после карантина
Открытие магазина М.Видео после карантина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Открытие магазина "М.Видео" после карантина. Архивное фото
САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Все магазины и торговые центры в Самарской области смогут возобновить работу с 22 июня, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.
"С 22 числа разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырех квадратных метрах торговой площади. При этом строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб должен быть обеспечен", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.
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Кроме того, со среды всем жителям региона разрешено заниматься спортом на открытых спортивных объектах, открывается возможность бронирования мест на туристических базах и базах отдыха, а с 3 июля в Самарской области будет разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе и экскурсионных судах.
По словам Азарова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области стабилизируется, уровень заболеваемости COVID-19 регионе в три раза меньше, чем в среднем по стране, и почти в четыре раза меньше, чем в некоторых регионах Приволжского федерального округа.
В Самарской области до 23 июня включительно действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 9 июня возобновили работу ЗАГСы и библиотеки.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 3980 случаев заболевания коронавирусом, 2018 человек выздоровели, 50 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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