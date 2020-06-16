В Самарской области магазины и ТЦ смогут возобновить работу с 22 июня

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Все магазины и торговые центры в Все магазины и торговые центры в Самарской области смогут возобновить работу с 22 июня, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров

"С 22 числа разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырех квадратных метрах торговой площади. При этом строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб должен быть обеспечен", - сказал Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Кроме того, со среды всем жителям региона разрешено заниматься спортом на открытых спортивных объектах, открывается возможность бронирования мест на туристических базах и базах отдыха, а с 3 июля в Самарской области будет разрешено проведение экскурсий на открытом воздухе и экскурсионных судах.

По словам Азарова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области стабилизируется, уровень заболеваемости COVID-19 регионе в три раза меньше, чем в среднем по стране, и почти в четыре раза меньше, чем в некоторых регионах Приволжского федерального округа.

В Самарской области до 23 июня включительно действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 9 июня возобновили работу ЗАГСы и библиотеки.

С начала пандемии в Самарской области подтверждено 3980 случаев заболевания коронавирусом, 2018 человек выздоровели, 50 скончались.